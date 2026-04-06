Arboleda acumula polêmicas no São Paulo: relembre os episódios extracampo

O zagueiro Robert Arboleda voltou ao centro das atenções no São Paulo por questões extracampo. No último sábado (4), o defensor viajou ao Equador e não se apresentou com o elenco para o confronto contra o Cruzeiro, sem comunicar previamente o clube. Até o momento, a diretoria tricolor ainda tenta contato para esclarecer a situação.

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Primeira polêmica de Arboleda

A primeira controvérsia de Arboleda no Brasil aconteceu em julho de 2018, quando o jogador se envolveu em um acidente de carro na zona oeste de São Paulo, por volta das 3h30. Testemunhas relataram que o zagueiro e outro homem, que afirmou estar na direção, deixaram o local logo após a batida, alegando que buscariam ajuda. O suposto motorista se recusou a realizar exame que poderia indicar consumo de álcool ou outras substâncias.

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Arboleda soma um histórico grande de polêmicas no São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram)

Camisa do Palmeiras

Em 2019, durante férias no Equador, Arboleda apareceu em uma foto nas redes sociais vestindo a camisa do Palmeiras. A imagem, publicada por um amigo, gerou forte reação negativa da torcida são-paulina. O zagueiro pediu desculpas, disse que se tratava de uma aposta e classificou o ato como um erro. No ano seguinte, acabou multado pela diretoria, mas permaneceu no elenco.

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Arboleda em festas durante pandemia

Entre 2020 e 2021, durante o período mais crítico da pandemia, Arboleda foi flagrado em festas clandestinas em duas ocasiões. Na segunda, em maio de 2021, chegou a ser conduzido a uma delegacia após ser encontrado em um evento na zona leste da capital paulista. O clube aplicou nova multa, e o jogador acabou ficando fora de algumas partidas.

Viagem para assistir Messi

Já em 2024, Arboleda voltou a desfalcar o São Paulo ao alegar problemas particulares para viajar ao Equador. No entanto, durante o período, foi visto em um amistoso do Inter Miami CF, equipe de Lionel Messi, contra o Barcelona Sporting Club. Apesar da repercussão, não houve punição formal por parte da diretoria, mas o defensor perdeu espaço sob o comando de Hernán Crespo.

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