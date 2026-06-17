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Lucas Moura avança em evolução e faz atividade em CT do São Paulo

Lucas Moura está evoluindo na sua lesão

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
17/06/2026 11:24
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Lucas Moura - São Paulo
Lucas Moura se lesionou em maio (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress).
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Lucas Moura segue avançando em sua recuperação após a cirurgia para corrigir a ruptura completa do tendão de Aquiles da perna direita. No início desta semana, o camisa 7 retirou a bota ortopédica que utilizava desde o procedimento, realizado em maio, em mais um passo importante dentro do cronograma de tratamento.

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    • Mesmo durante o período de férias do elenco, encerrado nesta quarta-feira (17), o atacante permaneceu no SuperCT do São Paulo dando sequência ao trabalho de recuperação. A dedicação ao tratamento permitiu que o jogador apresentasse uma evolução considerada positiva pelos profissionais que acompanham o caso.

    O processo é monitorado pela equipe médica do clube e também por Miguel Cohen, especialista que acompanha Lucas Moura em suas questões físicas. Entre as atividades realizadas pelo atleta está o trabalho na esteira antigravitacional, equipamento que reduz o impacto sobre as pernas e auxilia na retomada gradual dos movimentos.

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    A expectativa segue sendo de que Lucas Moura fique fora de combate até o final deste ano. No entanto, caso continue respondendo bem ao tratamento e cumpra todas as etapas previstas, existe a possibilidade de retornar aos gramados antes do encerramento do ano.

    Relembre como foi a lesão de Lucas Moura

    Após retornar aos relacionados e voltar a atuar depois de mais de um mês em recuperação de duas fraturas nas costelas, o meia sofreu nova lesão no começo de maio.

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    A lesão aconteceu diante do Bahia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Moura entrou aos 17 minutos do segundo tempo, substituindo Cauly, mas permaneceu pouco tempo em campo.

    Cerca de 20 minutos após sua entrada, o atacante disputou uma bola com Erick Pulga, torceu o tornozelo e caiu no gramado do Estádio Cícero de Souza Marques. Sem condições de continuar, precisou deixar o campo amparado por integrantes da comissão técnica são-paulina e pelo médico José Sanchez Dória.

    Na saída para o vestiário, Lucas demonstrava bastante emoção e deixou o gramado chorando. Inicialmente, o São Paulo informou que o jogador apresentava dores na região do tendão calcâneo da perna direita. Exames realizados posteriormente confirmaram uma ruptura completa do tendão de Aquiles, lesão que levou o atleta a passar por cirurgia.

    Lucas Moura - São Paulo
    Lucas Moura no momento da sua lesão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

    São Paulo estuda o futuro de Lucas Moura

    O São Paulo está estudando o futuro de Lucas Moura. O meia tem contrato até o final do ano. Aos 33 anos, Lucas não cogita se aposentar no momento, segundo o Lance! apurou.

    Um novo contrato ainda não está sendo conversado ou avançando nas conversas. A ideia, tanto do lado do jogador quanto do clube, é focar nesta etapa de recuperação.

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