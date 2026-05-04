Lucas Moura passa por cirurgia; veja detalhes do procedimento

Lucas Moura passou por cirurgia na manhã desta segunda-feira (04), no Einstein Hospital Israelita, para correção de ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita. O meia sofreu a ruptura no jogo de domingo (3), contra o Bahia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O procedimento conduzido pela equipe do Dr. Moisés Cohen foi bem sucedido e o atleta deverá ter alta hospitalar nesta terça-feira (05), permanecendo em repouso domiciliar nos primeiros dias de reabilitação antes de iniciar a fisioterapia no clube. Cohen acompanha Lucas Moura desde sua chegada ao clube.

Lucas Moura rompeu tendão no tornozelo (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress).

Veja detalhes da lesão de Lucas Moura

Após retornar aos relacionados e voltar a atuar depois de mais de um mês em recuperação de duas fraturas nas costelas, o meia sofreu nova lesão neste domingo.

continua após a publicidade

Durante a semana, Lucas retomou os treinamentos com o elenco e a expectativa era de que recebesse alguns minutos neste domingo (3), diante do Bahia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entrou aos 17 minutos do segundo tempo, substituindo Cauly.

No entanto, cerca de 20 minutos depois, em disputa com Erick Pulga, torceu o tornozelo e caiu no gramado do Estádio Cícero de Souza Marques, palco da partida. Lucas precisou deixar o campo carregado, carregado com auxílio da comissão são-paulina e Dória.

continua após a publicidade

Na saída para o vestiário, o jogador chorava bastante. O São Paulo informou, em comunicado oficial, que Lucas apresentou dores na região do tendão calcâneo da perna direita e passará por exame de imagem na noite deste domingo (03), no Einstein Hospital Israelita.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

➡️Qual será o destino do São Paulo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

⚽ Aposte em menos de 2.5 gols em O'Higgins x São Paulo @1.73

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.