São Paulo

Osório entra na mira de clubes da Itália e do Bétis após sequência no São Paulo

Jogador entrou na mira do mercado europeu

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 28/05/2026
13:04
imagem cameraOsório deve começar a ganhar mais minutos em campo (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)
O zagueiro Osório, revelado em Cotia, foi titular do São Paulo nesta terça-feira, contra o Boston River, e deve ganhar ainda mais sequência na equipe nas próximas semanas. O Lance! apurou que o defensor segue no radar do mercado europeu.

Desde o início do ano, o Bétis, da Espanha, acompanha a situação do jogador. Internamente, o clube espanhol entende que Osório tem potencial, mas deseja observar uma sequência maior de minutos pelo time profissional antes de avançar em qualquer movimento.

Além disso, a reportagem ouviu que representantes do futebol italiano devem vir ao Brasil após a pausa para a Copa do Mundo para acompanhar mais de perto o defensor do São Paulo.

Com as lacunas na zaga do São Paulo, Osório começou a surgir como uma das opções de Dorival Júnior. O atleta foi promovido ao profissional em abril, mas a tendência é que ganhe mais minutagem com o atual técnico, que já demonstrou publicamente que gostou das características do atleta.

Osório São Paulo
(Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Osório renovou contrato recentemente

Recentemente, o atleta renovou contrato com o clube. A multa rescisória, fixada em mais de R$ 600 milhões, indica o valor estratégico atribuído ao jogador no planejamento a longo prazo.

Bicampeão da Copa do Brasil da categoria, Osório ajudou o Tricolor a erguer a taça na final contra o América-MG, disputado no ano passada. Revelado no AECAI, o Independente de Uberaba, ele passou pelo Desportivo Brasil ainda nas categorias de base antes de ser contratado pelo São Paulo.

