Caboclo, ex-CBF, quer disputar presidência do São Paulo Caboclo sofreu acusações de assédio no passado

Ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, está se preparando para lançar sua candidatura à presidência do São Paulo. A figura organizou um jantar nos últimos dias com conselheiros do clube que devem apoiar sua candidatura. Entre eles, o presidente do Deliberativo Olten Ayres.

A possibilidade, porém, enfrenta forte resistência dentro do próprio Conselho Deliberativo. Caboclo presidiu a Confederação Brasileira de Futebol entre 2019 e 2021, mas foi afastado do cargo após denúncias de assédio moral e sexual feitas por uma funcionária da entidade. Na época, áudios divulgados e anexados ao processo judicial vieram a público e expuseram falas de cunho sexual do dirigente.

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Rogerio Caboclo foi ex-presidente da CBF (Foto: Divulgação/ CBF)

Mesmo que uma parte tenha demonstrado esse apoio, o histórico é justamente o principal motivo da rejeição ao nome de Caboclo. Conselheiros ouvidos pela reportagem classificaram a possibilidade como "absurda" e afirmaram que os episódios envolvendo o ex-presidente da CBF seriam suficientes para inviabilizar uma candidatura. Apesar disso, pessoas influentes nos bastidores seguem defendendo sua entrada na disputa.

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Membros do Conselho querem discutir outros nomes

Como dito, o histórico de Caboclo tem gerado um forte descontentamento entre nomes do Conselho. Como alternativas a Caboclo, parte da oposição passou a defender os nomes dos conselheiros Marcelo Portugal Gouvea e Flávio Marques, ambos influentes no Conselho Deliberativo e vistos como opções de maior consenso. Nos bastidores, porém, a avaliação é de que uma eventual candidatura de qualquer um deles ainda precisaria ganhar força para se consolidar na disputa eleitoral. Entre um grupo de sócios, chamado "Salve o Tricolor Paulista", o nome de Marcelo - conhecido também como "Marcelinho" -, tem ganhado força.

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