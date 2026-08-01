Duelo contra o Remo será termômetro para temporada do Santos e vai além do resultado Elenco alvinegro busca retomada de confiança em 2026 e pode encontrar caminho do sucesso nas copas

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O Santos tem a oportunidade de voltar às quartas de final da Copa do Brasil após quatro temporadas fora dos oito melhores times do torneio. Mas a vaga na próxima fase do mata-mata passa por um confronto difícil contra o Remo, que inicia neste sábado (1), na Vila Belmiro, às 21h, e termina na próxima terça-feira (4), no Mangueirão, em Belém. O duelo contra os paraenses põe em jogo mais que a classificação, que é fundamental para o alvinegro, e servirá como um termômetro para a sequência da temporada do Peixe e dos principais nomes do elenco comandado por Cuca.

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Em um primeiro semestre de baixo desempenho dos atletas e briga na parte de baixo no Brasileirão, a classificação na Copa do Brasil e na Sul-Americana, mesmo com todas as dificuldades apresentadas, serviu de alento para o torcedor, que aguarda um crescimento tático do Santos na segunda metade da temporada.

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Agora, o Peixe tem a chance de iniciar uma fase mais positiva, começando com o confronto contra um rival que também vive suas limitações e luta contra o rebaixamento. A busca por confiança dos atletas é um fator que, hoje, pesa tanto quanto os ajustes táticos feitos pela comissão técnica em busca dos resultados. Por outro lado, uma eliminação nas oitavas não surpreenderia, mas gera um efeito cascata negativo e põe ainda mais pressão para que o time tenha uma boa campanha no Brasileiro.

A jornada pela retomada da confiança é capitaneada por Neymar, campeão com o clube em 2010 da Copa do Brasil. O capitão da equipe marcou dois gols no empate por 2 a 2 com a Chapecoense, pelo Brasileirão. Ao seu lado, no ataque, é esperada uma sequência artilheira de Gabigol, que voltou a balançar as redes contra a UCV, na Sul-Americana, na vitória por 4 a 2.

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A sinergia de Neymar e Gabigol é uma engrenagem necessária para que o Santos tenha sucesso na missão de escapar do rebaixamento com certa antecedência no Brasileirão e, quem sabe, ir mais longe nos duelos de mata-mata. Há uma expectativa para o crescimento de peças como Bontempo e Rollheiser no ataque, além de um retomada da sequência de Brazão no gol, o que pode tornar o caminho do Peixe menos tortuoso até dezembro.

A Copa do Brasil e a Sul-Americana podem aparecer como caminhos viáveis a um sonhado título na temporada, que seria um alto lucro para o clube diante das dificuldades financeiras e esportivas, ainda que o foco seja seguir na Série A em 2027.

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Peso financeiro

A permanência do Santos na Copa do Brasil também pesa pelo impacto financeiro que a competição tem nas finanças das equipes. O Peixe iniciou sua caminhada na quinta fase, o que já garantiu ao clube uma boa premiação, mas a vaga nas quartas de final aumenta ainda mais a cifra.

Os oito melhores classificados da Copa do Brasil garantem mais R$ 4 milhões no bolso, enquanto as semifinais pagam R$ 9 milhões aos quatro clubes. O real salto da competição está nos finalistas. O vice-campeão ainda fica com R$ 34 milhões, enquanto o vencedor do torneio fatura pela vitória na final R$ 78 milhões. A campanha do título da competição rende ao vencedor quase R$ 100 milhões.

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O desempenho em copas também é um fôlego financeiro ao Peixe. O clube chegou à marca de R$ 11 milhões em premiações somadas nas competições de mata-mata disputadas em 2026, após eliminar a UCV nos playoffs da Sul-Americana. O torneio continental é mais um que pode render uma bolada ao alvinegro, já que o campeão fatura US$ 15 milhões com a campanha do título, pouco mais de R$ 70 milhões na cotação atual.

Neymar durante a partida entre o Santos e o Coritiba pela Copa do Brasil. (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

Cuca terá titulares à disposição

Para o confronto contra o Remo, Cuca terá apenas uma baixa, e que não impacta na formação do time titular diante do Remo. O atacante Moisés sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e, por conta disso, não fica à disposição de Cuca para o jogo na Vila Belmiro. O jogador não vinha acumulando minutos como titular, por isso não afeta o onze inicial do treinador, mas deixa de ser uma opção para o banco de reservas.

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Neymar é nome confirmado no time titular, assim como Gabigol. A dupla deve ganhar a companhia de Rollheiser, Barreal e Bontempo no sistema ofensivo, mas a opção por Miguelito no começo da partida não está descartada.

Na zaga, Lucas Veríssimo retorna e forma a dupla titular ao lado de João Ananinas, enquanto a lateral esquerda terá Escobar. Na direita, Cuca terá que definir entre Igor Vinicius ou Gabriel Menino, que é meia, mas atua improvisado na posição, como aconteceu nos dois jogos contra o time venezuelano. Na partida de volta, Menino fez boa atuação e marcou um dos gols do duelo.

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