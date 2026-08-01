Neymar joga? Santos está escalado para decisão contra o Remo pela Copa do Brasil Peixe busca abrir vantagem no jogo de ida pelas oitavas da Copa do Brasil

O Santos está escalado para o jogo deste sábado (1º) para enfrentar o Remo, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Neymar, que atuou apenas por 45 minutos diante da UCV, está confirmado na equipe titular e vai jogar no ataque ao lado de Barreal e Gabriel Barbosa. A dupla de zaga será formada novamente por Lucas Veríssimo e João Ananias, com Adonis Frías como opção no banco. Na lateral-direita, Cuca optou por Igor Vinícius, e Gabriel Menino fica no banco. Com isso, a escalação para o jogo será: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal, Neymar e Gabigol.

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Desfalques do Santos contra o Remo

Para o duelo, o técnico Cuca não poderá contar com o atacante Moisés, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Além dele, os também lesionados Vinícius Lira, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo, Gustavo Henrique, com uma lesão na coxa direita, e Pepê Fermino, também com lesão na coxa direita, seguem como desfalques.

Peixe animado

O Peixe chega embalado pela classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, conquistada diante da Universidad Central da Venezuela. Já no Campeonato Brasileiro, a equipe busca voltar a vencer após dois jogos sem triunfo e tenta se afastar da zona de rebaixamento, da qual está a apenas um ponto de distância.

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A partida de volta contra o Remo será disputada na próxima terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA).

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Neymar será titular no duelo entre o Santos e o Remo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ficha Técnica:

⚽ SANTOS X REMO - jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

🏆 Copa do Brasil - Oitavas de final (ida)

📆 Data e horário: sábado, 1º de agosto, às 21h00 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)

👁️ Onde assistir: Sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view)

🕴️ Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal, Neymar e Gabigol.

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REMO (Técnico: Léo Condé) Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Picco, Zé Welison e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga.

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