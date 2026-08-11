Santos vive contraste entre avanço nas Copas e crise no Brasileirão
Treinador admite necessidade de administrar o elenco reduzido e avalia priorizar uma das três competições
Carregando conteúdo exclusivo...
O Santos vive realidades distintas nas Copas e no Campeonato Brasileiro. Nos torneios de mata-mata, o time parece ter aprendido a lição após a eliminação para o Novorizontino, nas quartas de final, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.
Mesmo com os jogos de ida da Copa do Brasil disputados na Vila Belmiro, o Peixe não conseguiu abrir vantagem contra Coritiba e Remo e precisou decidir as classificações longe de seus domínios - justamente em um cenário no qual apresenta baixo retrospecto como visitante, com apenas quatro vitórias em 20 partidas disputadas fora de casa nesta temporada.
Nas duas eliminatórias restantes, porém, o Santos conseguiu sobreviver. Contra o Coritiba, empatou por 0 a 0 na Vila Belmiro e venceu por 1 a 0 no Couto Pereira. Diante do Remo, novo empate sem gols em casa e vitória por 1 a 0 no Mangueirão. O time avançou às quartas de final da Copa do Brasil e mostrou maior maturidade para lidar com as decisões fora de casa.
A realidade, no entanto, é completamente diferente no Campeonato Brasileiro. A luta contra o rebaixamento acompanha o Santos desde o início da competição e já provocou uma mudança no comando técnico. Juan Pablo Vojvoda foi demitido no dia 19 de março, após a disputa da sétima rodada, em meio ao início ruim da equipe na competição.
O cenário atual é preocupante. Com a derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR, no último domingo (9), na Vila Belmiro, o Santos caiu para a 17ª colocação e entrou na zona de rebaixamento. O Peixe tem 22 pontos, mesma pontuação do Vasco, que aparece logo atrás, e soma apenas cinco vitórias em 21 partidas, com 34% de aproveitamento.
Além da baixa pontuação, os números defensivos ajudam a explicar a situação. O Santos tem a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 35 gols sofridos. O ataque, por outro lado, é o sétimo melhor da competição, com 29 gols marcados, ao lado do Bahia. Ou seja, embora tenha conseguido balançar as redes com frequência razoável, a equipe tem encontrado dificuldades para sustentar os resultados.
Após a derrota para o Athletico-PR, o técnico Cuca aproveitou a entrevista coletiva para fazer um desabafo, principalmente sobre as limitações do elenco. Na presença do diretor executivo de futebol, Alexandre Mattos, o treinador reforçou a necessidade de o Santos quitar o transfer ban para poder contratar pelo menos dois ou três reforços.
A preocupação de Cuca passa também pela necessidade de não colocar uma responsabilidade excessiva sobre os Meninos da Vila. O clube tem recorrido à nova geração formada nas categorias de base em um momento que a própria comissão técnica considera inadequado. Alguns jogadores, inclusive, chegaram a conciliar compromissos pelo Sub-20 com partidas e atividades do elenco profissional na mesma semana.
Nos bastidores, porém, Mattos tem adotado outra prioridade para evitar que os problemas financeiros afetem o ambiente do elenco. O dirigente deixou claro que o Santos precisa, antes de tudo, manter os salários em dia e regularizar as duas parcelas atrasadas de direitos de imagem dos jogadores.
A situação financeira também já produziu consequências jurídicas. Recentemente, os ex-jogadores Mayke e Tiquinho Soares conseguiram a rescisão de seus contratos com o Santos na Justiça por conta de valores devidos pelo clube.
O Santos, portanto, vive um contraste cada vez mais evidente na temporada. Enquanto consegue competir e avançar nas Copas, mesmo diante de um retrospecto ruim como visitante, o time segue sem encontrar estabilidade no Campeonato Brasileiro. E, com a zona de rebaixamento novamente como realidade, a margem para erros começa a diminuir.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Elenco curto para a disputa de três competições
Ainda no primeiro semestre deste ano, Cuca já havia afirmado que seria difícil montar um elenco capaz de disputar as três competições devido à falta de peças. Agora, o cenário se tornou ainda mais complicado com o transfer ban. Na última temporada, o Peixe contratou 20 reforços. Neste ano, foram apenas seis: Gabriel Barbosa, Rony, Gabriel Menino, Moisés, Oliva e Lucas Veríssimo.
Cuca ressaltou ainda que um elenco mais numeroso permite poupar jogadores e fazer um rodízio maior durante a temporada. O treinador citou Palmeiras e Cruzeiro como exemplos de equipes que conseguem administrar melhor a carga de jogos justamente por terem mais opções no elenco.
Diante desse cenário, o técnico admitiu a possibilidade de o Santos priorizar uma das três competições que disputa, mas ponderou que ainda vai avaliar a situação antes de tomar qualquer decisão.
— Agora eu vou ver, dentro da condição normal, o que de melhor a gente faz. Acho que, em algum momento, teremos que priorizar uma competição. Você luta tanto por um título e, quando afunila a competição, você tira o time? Tirar o time na quinta para jogar com o Macará e depois enfrentar o Vasco no domingo? Verei, dentro das condições, o que faremos — completou.
Confira o aproveitamento do Santos por competição disputada em 2026:
BRASILEIRO
21 jogos
5V | 7E | 9D
35% de aproveitamento
29 gols marcados (1.4 p/ jogo)
35 gols sofridos (1.7 p/ jogo)
PAULISTA
9 jogos
3V | 3E | 3D
44% de aproveitamento
13 gols marcados (1.4 p/ jogo)
9 gols sofridos (1.0 p/ jogo)
COPA SUL-AMERICANA
8 jogos
3V | 4E | 1D
54% de aproveitamento
16 gols marcados (2.0 p/ jogo)
9 gols sofridos (1.1 p/ jogo)
COPA DO BRASIL
4 jogos
2V | 2E
67% de aproveitamento
3 gols marcados (0.8 p/ jogo)
0 gols sofridos (0.0 p/ jogo)
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Copa do Brasil
Sorteio da Copa do Brasil: como chegam os oito clubes classificados?Há 2 minutos
Santos
Grupo de conselheiros do Santos rejeita projeto de SAF no clubeHá 10 horas
Santos
Cuca teme ambiente hostil na Vila Belmiro em duelo pela Sul-AmericanaHá 14 horas
Futebol Internacional
Inter Miami mira Neymar para reeditar trio do BarcelonaHá 18 horas
Fora de Campo
Sormani alerta sobre rebaixamento após derrota do SantosHá 18 horas
Santos
Gabriel Bontempo lamenta derrota do Santos: 'Não tem o que falar'Há 20 horas
Mais LANCE!