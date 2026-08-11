Santos encara o Palmeiras e tem 'vantagem' na Copa do Brasil Peixe irá decidir a vaga à semifinal na Vila Belmiro

O Santos enfrentará o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio que definiu os confrontos aconteceu no fim da manhã desta terça-feira (11), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

+ Com clássicos, sorteio define quartas da Copa do Brasil; veja os confrontos e mandos

A equipe comandada por Cuca fará o primeiro jogo da eliminatória como visitante, no Allianz Parque. A decisão da vaga, por sua vez, será disputada na Vila Belmiro, com mando do Alvinegro. A CBF ainda definirá as datas e os horários das partidas.

continua após a publicidade

Caso avance à próxima fase, o Santos enfrentará o vencedor da eliminatória entre Vasco e Vitória. Do outro lado do chaveamento, estão dois clássicos estaduais: Internacional x Grêmio e Atlético-MG x Cruzeiro.

Anteriormente, o Peixe eliminou o Coritiba, ainda na quinta fase da competição, com um empate e uma vitória. Nas oitavas de final, superou o Remo por 1 a 0 no placar agregado, garantindo a classificação fora de casa.

continua após a publicidade

Jogadores do Santos comemoram classificação na Copa do Brasil após vitória contra o Remo (Foto: Filipe Bispo /Fotoarena/Folhapress)

Veja como ficaram os jogos das quartas de final da Copa do Brasil

Grêmio x Internacional (primeiro jogo, mando do Internacional; segundo jogo: Grêmio)

Cruzeiro x Atlético-MG (primeiro jogo mando do Cruzeiro; segundo jogo: Atlético-MG)

Vasco x Vitória (Primeiro jogo mando do Vasco; segundo jogo: Vitória)

Palmeiras x Santos (Primeiro jogo mando do: Palmeiras e segundo jogo: Santos)

Novidades na Copa do Brasil

A competição este ano tem algumas novidades. A mais recente delas é a utilização do impedimento semiautomático a partir desta fase da competição. Outras duas mudanças foram anunciadas ainda no fim do ano passado: a final em partida única, em dezembro; e a classificação do vice-campeão à fase preliminar da Libertadores.

Premiação da Copa do Brasil

5ª fase (32 participantes): R$ 2 milhões

R$ 2 milhões Oitavas de final: R$ 3 milhões

R$ 3 milhões Quartas de final: R$ 4 milhões

R$ 4 milhões Semifinal: R$ 9 milhões

R$ 9 milhões Vice-campeão: R$ 34 milhões

R$ 34 milhões Campeão: R$ 78 milhões

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.