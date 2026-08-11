Maurício Maruca lança candidatura à presidência do Santos; veja propostas Empresário, que ficou em segundo lugar no último pleito, terá Rodrigo Marino como vice

Segundo colocado nas últimas eleições do Santos, o empresário e consultor financeiro Maurício Maruca oficializou, nesta terça-feira (11), em evento realizado em um hotel em São Paulo, sua candidatura para o próximo pleito do clube, que deverá ocorrer no fim deste ano, ainda sem data definida.

A campanha, intitulada "Aliança Santista", será baseada em quatro pilares: financeiro, esportivo, torcedor e comercial/governança. Na última eleição, Marcelo Teixeira foi eleito com 4.762 votos, enquanto Maruca terminou em segundo lugar, com 1.378. Rodrigo Marino ficou na terceira posição, com 1.073 votos, e será o vice da chapa. Ricardo Agostinho e Wladimir Mattos também participaram do último pleito.

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A dupla terá a empresa OutField como parceira na área de consultoria financeira. Em caso de vitória, Luciano Paciello, que trabalhou na gestão de Paulo Nobre no Palmeiras, deverá assumir a responsabilidade pelo setor no Santos.

A empresa terá como objetivo auxiliar na reorganização das dívidas do clube, estimadas em R$ 1,2 bilhão, além de buscar novas fontes de receita, aprimorar processos, estabelecer indicadores e implementar mecanismos de governança, como o Sócio Rei.

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— Quando falamos que o Santos é viável, falamos que o nosso planejamento foi baseado em quatro premissas. O profissionalismo é um mantra na nossa cabeça. Você só torna uma empresa ou clube viável com extremo profissionalismo. Na parte financeira, temos mais de R$ 1 bilhão em dívidas. É claro para todo mundo e não adianta "bater". Tem que trazer solução. O que está errado já foi feito. Campanha política é mais fácil bater do que mostrar a solução. O objetivo é passar a fazer tudo com planejamento, coordenar e pensar em investimentos com inteligência e crescer de forma sustentável — disse Maruca.

— Percebemos que os clubes colocam muito dinheiro, ganham campeonato e depois caem. Não tem continuidade. É uma visão eleitoreira. Falta planejamento, incompetência e amadorismo. Vai acabar a incompetência no Santos. Temos que ter um time, no mínimo, competitivo para sair dessa situação de ficar brigando para não cair. Não pode mais acontecer, e é possível com parcerias que viabilizem isso. Uma gestão não tem que entrar pensando em reeleição, e sim no clube. Assim, não se faz mais do mesmo — completou.

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Maruca também destacou a necessidade de aumentar as receitas do Santos e defendeu maior transparência na gestão do clube.

— Você precisa de um clube que tenha a chance de melhorar o faturamento. É uma das áreas que mais requer profissionalismo. Todo esse entorno de faturamento. Matchday ainda existe e é importante no Santos. Você não sai dessa situação sem isso. Precisa deixar as vaidades de lado e fazer profissionais, tornando o que o clube precisa ser de novo. Precisa passar a ser transparente. Não adianta fazer tudo e vocês da imprensa não terem acesso. Como gerir sem deixar a impressão de que algo de errado está acontecendo? Aquilo que não é proibido por lei vai ser colocado para todo mundo. Tem que deixar algo claro: quem não teme, não tem medo de mostrar o que está fazendo — concluiu.

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Chapa 'Aliança Santista' é liderada por Maurício Maruca e Rodrigo Marino. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Conheça as propostas da chapa 'Aliança Santista':

Entre as propostas apresentadas, a candidatura pretende combinar a reestruturação das dívidas do clube com estratégias para ampliar as receitas. A ideia, segundo os candidatos, é acompanhar a implementação das medidas ao longo de uma eventual gestão.

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— Não posso prever o futuro, pois dependemos do voto do sócio. Mas posso afirmar que estamos prontos para assumir o clube e torná-lo viável, mesmo com esse cenário horroroso que temos. Temos a tranquilidade de dizer que há muito trabalho, mas é viável — afirmou Marino.

Além do futebol masculino e das categorias de base, a dupla abordou a situação das Sereias da Vila. Segundo os candidatos, a equipe feminina recebe menos investimentos do que rivais da capital e também não tem apresentado resultados expressivos em campo. O projeto apresentado para a modalidade tem como pilares estrutura e formação de atletas, estratégia comercial específica, fortalecimento da marca e sustentabilidade financeira.

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Outro ponto citado durante o evento foi a relação entre a folha salarial do Santos e o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro. O clube tem a sexta maior folha da Série A e ocupa a zona de rebaixamento, com cinco vitórias em 21 rodadas.

— O Santos tem a sexta folha salarial do campeonato e olha onde estamos na tabela. Temos o quarto maior investimento na compra de jogadores e estamos na zona de rebaixamento. O investimento ocorreu, mas faltou critério e direção. Falta a convicção do que se quer fazer. Falta direcionamento. É preciso tratar de forma profissional, com profissionais modernos, scout e fazendo com que cada centavo investido tenha retorno e volte ao clube para a máquina girar — disse Marino.

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Maruca, por sua vez, afirmou que sua experiência profissional nos últimos anos foi direcionada à gestão de crises.

— De muitos anos para cá, fui me especializando em gestão de crise. E nada mais é do que conviver e aprender a criar novas metodologias, trazer os parceiros corretos para retirar o clube da crise. É um mantra para mim. Acredito sempre nisso — afirmou.

Nova Vila Belmiro

Sobre o projeto da Nova Vila Belmiro, Maruca afirmou que não pretende tomar qualquer decisão antes de analisar o contrato firmado entre o Santos e a WTorre para a construção da nova arena.

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— A Vila merece respeito. Esse respeito passa por deixá-la em condições de oferecer mais ao torcedor. Hoje, ela está bastante deteriorada por falta de atenção das últimas gestões. Tem que ter mais atenção com a Vila. De minha parte, não penso em demolir a Vila. É um monumento que tem que ser preservado com dignidade. Vamos ter que fazer Vila Belmiro e São Paulo, fazer essa mescla. Se tiver vontade, vai jogar — disse Maruca.

Possível SAF

A possibilidade de o Santos se transformar em SAF também foi abordada. Marino criticou a forma como o tema vem sendo conduzido no clube, especialmente após o anúncio do interesse da SDC Sports, empresa que manifestou interesse em adquirir a SAF santista.

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— Acho muito temerário o que está acontecendo. Não vou dizer se é certo ou errado, se é uma empresa que vale a pena ser analisada ou não. O momento é completamente errado. Você está na beira de uma eleição. É um processo que tem que ser feito com muito tempo para ser analisado. Você não pega uma proposta e analisa por um mês. Há diligências de todas as partes, que levam meses. Não adianta falar que negocia há um ano, pois conselho e sócio tinham que estar cientes disso. Tenho muito medo do que possa acontecer daqui para a frente — afirmou Marino.

Na última segunda-feira (10), um grupo de 37 conselheiros se reuniu para emitir uma nota manifestando insatisfação com o andamento do processo em meio ao período eleitoral. A proposta da SDC Sports será apresentada ao Comitê de Gestão e ao Conselho Deliberativo em reunião marcada para o dia 31 de agosto, na Vila Belmiro.

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