Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Maurício Maruca lança candidatura à presidência do Santos; veja propostas

Empresário, que ficou em segundo lugar no último pleito, terá Rodrigo Marino como vice

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
11/08/2026 18:20
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Maurício Maruca ao lado de Rodrigo Marino em evento do lançamento da candidatura à presidência do Santos. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)
Maurício Maruca ao lado de Rodrigo Marino em evento do lançamento da candidatura à presidência do Santos. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Segundo colocado nas últimas eleições do Santos, o empresário e consultor financeiro Maurício Maruca oficializou, nesta terça-feira (11), em evento realizado em um hotel em São Paulo, sua candidatura para o próximo pleito do clube, que deverá ocorrer no fim deste ano, ainda sem data definida.

A campanha, intitulada "Aliança Santista", será baseada em quatro pilares: financeiro, esportivo, torcedor e comercial/governança. Na última eleição, Marcelo Teixeira foi eleito com 4.762 votos, enquanto Maruca terminou em segundo lugar, com 1.378. Rodrigo Marino ficou na terceira posição, com 1.073 votos, e será o vice da chapa. Ricardo Agostinho e Wladimir Mattos também participaram do último pleito.

continua após a publicidade

A dupla terá a empresa OutField como parceira na área de consultoria financeira. Em caso de vitória, Luciano Paciello, que trabalhou na gestão de Paulo Nobre no Palmeiras, deverá assumir a responsabilidade pelo setor no Santos.

A empresa terá como objetivo auxiliar na reorganização das dívidas do clube, estimadas em R$ 1,2 bilhão, além de buscar novas fontes de receita, aprimorar processos, estabelecer indicadores e implementar mecanismos de governança, como o Sócio Rei.

continua após a publicidade

— Quando falamos que o Santos é viável, falamos que o nosso planejamento foi baseado em quatro premissas. O profissionalismo é um mantra na nossa cabeça. Você só torna uma empresa ou clube viável com extremo profissionalismo. Na parte financeira, temos mais de R$ 1 bilhão em dívidas. É claro para todo mundo e não adianta "bater". Tem que trazer solução. O que está errado já foi feito. Campanha política é mais fácil bater do que mostrar a solução. O objetivo é passar a fazer tudo com planejamento, coordenar e pensar em investimentos com inteligência e crescer de forma sustentável — disse Maruca.

— Percebemos que os clubes colocam muito dinheiro, ganham campeonato e depois caem. Não tem continuidade. É uma visão eleitoreira. Falta planejamento, incompetência e amadorismo. Vai acabar a incompetência no Santos. Temos que ter um time, no mínimo, competitivo para sair dessa situação de ficar brigando para não cair. Não pode mais acontecer, e é possível com parcerias que viabilizem isso. Uma gestão não tem que entrar pensando em reeleição, e sim no clube. Assim, não se faz mais do mesmo — completou.

continua após a publicidade

Maruca também destacou a necessidade de aumentar as receitas do Santos e defendeu maior transparência na gestão do clube.

— Você precisa de um clube que tenha a chance de melhorar o faturamento. É uma das áreas que mais requer profissionalismo. Todo esse entorno de faturamento. Matchday ainda existe e é importante no Santos. Você não sai dessa situação sem isso. Precisa deixar as vaidades de lado e fazer profissionais, tornando o que o clube precisa ser de novo. Precisa passar a ser transparente. Não adianta fazer tudo e vocês da imprensa não terem acesso. Como gerir sem deixar a impressão de que algo de errado está acontecendo? Aquilo que não é proibido por lei vai ser colocado para todo mundo. Tem que deixar algo claro: quem não teme, não tem medo de mostrar o que está fazendo — concluiu.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Chapa 'Aliança Santista' é liderada por Maurício Maruca e Rodrigo Marino. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)
Chapa 'Aliança Santista' é liderada por Maurício Maruca e Rodrigo Marino. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Conheça as propostas da chapa 'Aliança Santista':

Entre as propostas apresentadas, a candidatura pretende combinar a reestruturação das dívidas do clube com estratégias para ampliar as receitas. A ideia, segundo os candidatos, é acompanhar a implementação das medidas ao longo de uma eventual gestão.

continua após a publicidade

— Não posso prever o futuro, pois dependemos do voto do sócio. Mas posso afirmar que estamos prontos para assumir o clube e torná-lo viável, mesmo com esse cenário horroroso que temos. Temos a tranquilidade de dizer que há muito trabalho, mas é viável — afirmou Marino.

Além do futebol masculino e das categorias de base, a dupla abordou a situação das Sereias da Vila. Segundo os candidatos, a equipe feminina recebe menos investimentos do que rivais da capital e também não tem apresentado resultados expressivos em campo. O projeto apresentado para a modalidade tem como pilares estrutura e formação de atletas, estratégia comercial específica, fortalecimento da marca e sustentabilidade financeira.

continua após a publicidade

Outro ponto citado durante o evento foi a relação entre a folha salarial do Santos e o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro. O clube tem a sexta maior folha da Série A e ocupa a zona de rebaixamento, com cinco vitórias em 21 rodadas.

— O Santos tem a sexta folha salarial do campeonato e olha onde estamos na tabela. Temos o quarto maior investimento na compra de jogadores e estamos na zona de rebaixamento. O investimento ocorreu, mas faltou critério e direção. Falta a convicção do que se quer fazer. Falta direcionamento. É preciso tratar de forma profissional, com profissionais modernos, scout e fazendo com que cada centavo investido tenha retorno e volte ao clube para a máquina girar — disse Marino.

continua após a publicidade

Maruca, por sua vez, afirmou que sua experiência profissional nos últimos anos foi direcionada à gestão de crises.

— De muitos anos para cá, fui me especializando em gestão de crise. E nada mais é do que conviver e aprender a criar novas metodologias, trazer os parceiros corretos para retirar o clube da crise. É um mantra para mim. Acredito sempre nisso — afirmou.

Nova Vila Belmiro

Sobre o projeto da Nova Vila Belmiro, Maruca afirmou que não pretende tomar qualquer decisão antes de analisar o contrato firmado entre o Santos e a WTorre para a construção da nova arena.

continua após a publicidade

— A Vila merece respeito. Esse respeito passa por deixá-la em condições de oferecer mais ao torcedor. Hoje, ela está bastante deteriorada por falta de atenção das últimas gestões. Tem que ter mais atenção com a Vila. De minha parte, não penso em demolir a Vila. É um monumento que tem que ser preservado com dignidade. Vamos ter que fazer Vila Belmiro e São Paulo, fazer essa mescla. Se tiver vontade, vai jogar — disse Maruca.

Possível SAF

A possibilidade de o Santos se transformar em SAF também foi abordada. Marino criticou a forma como o tema vem sendo conduzido no clube, especialmente após o anúncio do interesse da SDC Sports, empresa que manifestou interesse em adquirir a SAF santista.

continua após a publicidade

— Acho muito temerário o que está acontecendo. Não vou dizer se é certo ou errado, se é uma empresa que vale a pena ser analisada ou não. O momento é completamente errado. Você está na beira de uma eleição. É um processo que tem que ser feito com muito tempo para ser analisado. Você não pega uma proposta e analisa por um mês. Há diligências de todas as partes, que levam meses. Não adianta falar que negocia há um ano, pois conselho e sócio tinham que estar cientes disso. Tenho muito medo do que possa acontecer daqui para a frente — afirmou Marino.

Na última segunda-feira (10), um grupo de 37 conselheiros se reuniu para emitir uma nota manifestando insatisfação com o andamento do processo em meio ao período eleitoral. A proposta da SDC Sports será apresentada ao Comitê de Gestão e ao Conselho Deliberativo em reunião marcada para o dia 31 de agosto, na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Sul-Americana Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Sul-Americana

Oitavas de final da Sul-Americana: confrontos, retrospectos e mais

Há 3 horas
Futebol e violência contra mulher

Futebol Nacional

Estudo aponta aumento de agressões contra mulheres em dias de jogos de futebol

Há 4 horas
Sorteio na CBF define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

Futebol Nacional

ANÁLISE – Copa do Brasil terá uma final em jogo único e três em ida e volta

Há 6 horas
Brad Pitt durante premiação

Fora de Campo

Brad Pitt debocha de Neymar em entrevista: 'Precisa de ajuda'

Há 6 horas
Fábio Sormani faz forte desabafo sobre Neymar contra Chapecoense (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Fora de Campo

Neymar vira assunto após sorteio da Copa do Brasil: 'Não joga'

Há 7 horas
Edu Dracena no Jogo Aberto, programa da Band

Fora de Campo

Edu Dracena aponta favorito em Santos x Palmeiras pela Copa do Brasil

Há 7 horas
Mais LANCE!
Neymar comemora gol de Rony com assistência sua no jogo de volta entre Santos e Remo na Copa do Brasil

Santos encara o Palmeiras e tem 'vantagem' na Copa do Brasil

Jogadores do Palmeiras e do Santos em ação durante o clássico

Torcida do Palmeiras manda recado após sorteio da Copa do Brasil: 'Obrigação'

Sorteio do mando de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Sorteio define os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Sorteio da Copa do Brasil enlouquece torcedores: 'Impossível'

Montagem com jogadores dos oito times classificados às quartas de final da Copa do Brasil

Com clássicos, sorteio define quartas da Copa do Brasil; veja os confrontos e mandos

Sorteio Copa do Brasil - Lance!TV

AO VIVO: Assista ao sorteio das quartas de final da Copa do Brasil com o Lance!TV

Vila Belmiro sendo preparada para duelo entre Santos e Remo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O que é a SDC Sports, grupo que quer comprar a SAF do Santos

Vampeta com camisa de botão sentado

Vampeta questiona fase de Neymar no Santos: 'Nunca foi disso'

Jair Ventura abraça goleiro Lucas Arcanjo após classificação do Vitória contra o Athletico-PR na Copa do Brasil

Sorteio da Copa do Brasil: como chegam os oito clubes classificados?

Cuca em duelo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos vive contraste entre avanço nas Copas e crise no Brasileirão

Estadio Vila Belmiro visto de cima.

Grupo de conselheiros do Santos rejeita projeto de SAF no clube

Cuca em duelo do Santos pela Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Cuca teme ambiente hostil na Vila Belmiro em duelo pela Sul-Americana

Neymar é relacionado para duelo entre Santos e Remo, pela Copa do Brasil. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Inter Miami mira Neymar para reeditar trio do Barcelona