Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

O que é a SDC Sports, grupo que quer comprar a SAF do Santos

Grupo deve ter reunião com conselheiros no final deste mês

PorThiago BragaSão Paulo (SP)
11/08/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google
Vila Belmiro sendo preparada para duelo entre Santos e Remo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Santos estuda transformação do clube em SAF (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Carregando conteúdo exclusivo...

A possível transformação do Santos em SAF começa a atravessar uma fronteira importante. Durante cinco meses, números, contratos, ativos, dívidas e operações do clube passaram pelo escrutínio da SDC Sports, braço esportivo da gestora norte-americana Saint-Dominique Capital. A etapa de diligência chegou ao fim nas últimas semanas, e o grupo agora se prepara para apresentar aos conselheiros santistas o projeto que pode colocá-lo no controle de 80% da futura SAF.

Representantes do grupo devem estar em Santos em 31 de agosto para uma apresentação aos conselheiros. A intenção da reunião é permitir que os responsáveis pelo projeto expliquem a origem da empresa, sua estrutura, os profissionais envolvidos e os planos para o clube. Não haverá decisão sobre a venda nessa primeira reunião.

continua após a publicidade

O desenho financeiro discutido desde fevereiro prevê até R$ 1 bilhão pela participação majoritária e a assunção de mais de R$ 1 bilhão em dívidas do Santos.

Ainda existe, porém, uma distância considerável entre o estágio atual e a assinatura de uma venda. A oferta apresentada inicialmente é não vinculante, o estatuto do Santos ainda limita a venda a 49% das ações e a mudança dessa regra depende do Conselho Deliberativo e dos associados. Depois, a própria oferta vinculante terá de passar por novas votações antes que qualquer contrato definitivo possa ser assinado.

continua após a publicidade

A administração de Marcelo Teixeira trabalha para fazer avançar o processo antes das eleições de dezembro, enquanto um grupo de conselheiros já manifestou preocupação com o momento escolhido para discutir a SAF e com a situação financeira deixada pela atual gestão.

O que é a SDC Sports e quem está conduzindo a operação

A SDC Sports é a plataforma esportiva da Saint-Dominique Capital, gestora de investimentos que pretende transformar a experiência acumulada no mercado financeiro e esportivo em um projeto de longo prazo para o Santos. O grupo reúne profissionais com trajetórias bastante diferentes, mas que convergem em três áreas centrais para uma SAF: capital, gestão esportiva e negócios ligados ao entretenimento.

continua após a publicidade

À frente da operação aparecem Michael Lipman, Diego Garcia e Jesse Fioranelli, cada um responsável por uma parte importante da tese apresentada aos santistas.

Lipman é o principal nome da SDC Sports na área esportiva. Ele acumula 25 anos de experiência em mídia, estratégia, operações e infraestrutura esportiva, tendo passado pela estrutura da NFL e ocupado uma posição na Uefa, entidade na qual trabalhou com mídia e infraestrutura da Euro 2012 e participou da entrega de oito estádios.

continua após a publicidade

Depois, esteve ligado a projetos de transformação digital e estratégia comercial do Liverpool e participou da construção de estruturas próprias de mídia da Roma e da Inter de Milão. Nos últimos anos, também assessorou operações envolvendo clubes, ligas e empresas esportivas, incluindo a aquisição do Como pela família Djarum/Hartono e operações no setor de e-sports.

Sua experiência ajuda a explicar uma parte da proposta apresentada ao Santos: transformar uma marca de enorme reconhecimento histórico em uma operação comercial capaz de explorar melhor mídia, conteúdo, patrocínios, formação de atletas e mercado internacional.

continua após a publicidade

Diego Garcia, cofundador e co-gestor da Saint-Dominique Capital, vem de uma trajetória diferente. O executivo é especializado em private equity, operações de aquisição, crescimento empresarial, estruturação de negócios complexos e captação de recursos. Antes da criação da gestora, foi diretor da Riverstone Holdings, empresa de private equity com atuação global, pela qual participou de operações em diferentes setores e mercados.

Também foi consultor sênior da Fortescue Capital, braço de investimentos da Fortescue, uma das grandes empresas mundiais dos setores de energia e recursos naturais. Sua experiência está, portanto, muito mais relacionada à estrutura financeira da operação e à criação de valor no longo prazo.

continua após a publicidade

Jesse Fioranelli aparece como o principal nome ligado ao futebol dentro da estrutura. Diretor esportivo credenciado pela Federação Italiana e fluente em cinco idiomas, acumulou experiências em departamentos técnicos e executivos de clubes como Lazio, Roma, Milan, Al Nassr e San Jose Earthquakes.

Fioranelli trabalhou com estratégia esportiva, scouting, desenvolvimento de jogadores, negociações e organização de departamentos de futebol. Também participou de estruturas ligadas à MLS e ao desenvolvimento de atletas.

continua após a publicidade

O grupo conta ainda com Peter Cohen como consultor-sênior. O executivo reúne quase 35 anos de experiência em banco de investimento e já comandou a área global de mídia, entretenimento e esportes do Barclays. Antes disso, passou pela Blackstone Advisory Partners e pelo J.P. Morgan.

Sua trajetória inclui trabalhos em operações envolvendo o Chicago Cubs e o Los Angeles Dodgers, além de outras transações de grande porte nos setores de mídia e entretenimento esportivo.

continua após a publicidade

A composição da equipe revela o tipo de projeto que a SDC Sports pretende apresentar. Há um executivo dedicado à operação esportiva, outro especializado em capital e estruturação financeira, um profissional com experiência em departamentos de futebol e um consultor acostumado a grandes transações corporativas.

A ideia apresentada pelos investidores é atacar quatro áreas que consideram fundamentais para a recuperação do Santos: categorias de base, infraestrutura, marca e futebol profissional.

continua após a publicidade

— Além do compromisso de capital, pretendemos investir nas quatro áreas que sempre definiram o clube. A academia, para que o Santos volte a desenvolver e reter os melhores jovens jogadores do Brasil. A infraestrutura, começando pela Rei Pelé e pelos Meninos da Vila e pelas instalações usadas diariamente pelos jogadores, sempre respeitando a história e a identidade do clube, também representadas pela Vila Belmiro. A marca, para que a posição global do clube seja refletida em sua presença comercial e de mídia. E o primeiro time, para que o que acontece em campo esteja à altura do escudo — afirmaram Michael Lipman e Diego Garcia.

— Você não compra um clube como o Santos; assume a responsabilidade pela oportunidade de fazer parte dele.

O que já aconteceu e o que ainda falta para a SAF sair do papel

A negociação começou oficialmente com uma proposta não vinculante apresentada em 20 de fevereiro de 2026. O documento previa R$ 1 bilhão pelo controle de 80% da futura SAF e a responsabilização pela dívida do clube, estimada naquele momento em aproximadamente R$ 1 bilhão.

continua após a publicidade

A aprovação dessa proposta permitiu o início da diligência. Durante cinco meses, a SDC Sports teve acesso a documentos e informações do Santos para verificar a situação financeira, os ativos e as operações do clube. A investigação também foi bilateral: o Santos realizou uma análise inicial da empresa para entender sua estrutura e capacidade de realizar um investimento desse porte.

Neymar será titular no duelo entre o Santos e o Remo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar e Pelé são considerados ativos para a SDC Sports (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O trabalho contou com a participação da Rothschild & Co., da Alvarez & Marsal e da BMA pelo lado dos investidores. O Santos foi assessorado pela XP Investimentos, pela EXA Capital e pelo escritório Bichara e Motta Advogados.

continua após a publicidade

A diligência terminou nas últimas semanas. Agora, a expectativa é de que a SDC Sports avance para uma oferta vinculante e apresente o projeto ao Conselho Deliberativo.

O passo seguinte depende de uma mudança importante no estatuto. Atualmente, o Santos pode vender apenas 49% das ações, enquanto a proposta da SDC Sports considera a aquisição de 80%. Será necessário, portanto, alterar a legislação interna do clube para permitir a participação majoritária.

continua após a publicidade

O processo ficará sob responsabilidade do Conselho Deliberativo, presidido por Fernando Akaoui. Depois que o estudo completo for recebido, a Mesa do Conselho terá até 30 dias para convocar uma reunião destinada a analisar o mérito da mudança e recomendar ou não sua aprovação.

Se o Conselho aprovar a alteração, o presidente do órgão terá até 60 dias para convocar a Assembleia Geral dos associados.

Antes da votação, o Conselho deverá promover sessões informativas com especialistas para esclarecer dúvidas dos sócios. A Assembleia terá, então, a palavra sobre a reforma estatutária.

continua após a publicidade

Se os associados aprovarem a mudança, o processo ainda não estará encerrado. Será necessária a formalização da oferta vinculante, sua análise e aprovação no Conselho Deliberativo e uma nova votação na Assembleia Geral para que os sócios decidam sobre a própria venda.

Somente depois dessas etapas será possível assinar definitivamente a operação.

O caminho, portanto, pode ser resumido em duas fases distintas. A primeira foi empresarial: proposta não vinculante, diligência e análise das partes. A segunda é institucional e política: alteração do estatuto, votação dos conselheiros, Assembleia Geral e aprovação da oferta definitiva.

continua após a publicidade

É justamente essa segunda etapa que começa a provocar as maiores discussões internas.

Dívidas, eleições e a reação dos conselheiros

A discussão sobre a SAF acontece em um momento particularmente delicado para o Santos. A dívida do clube ultrapassa R$ 1,1 bilhão, há dois meses de atraso nos pagamentos de direitos de imagem do elenco profissional e o clube está sob transfer ban imposto pela Fifa por causa de uma dívida com o Monaco relacionada à contratação de Jean Lucas, atualmente no Bahia.

A diretoria também mantém uma dívida milionária com a NR Sports, empresa administrada pela família de Neymar.

Nesta segunda-feira (10), um grupo de 37 conselheiros publicou uma nota contra o projeto de SAF que vem sendo conduzido pela gestão Marcelo Teixeira. O documento critica a proposta e chama atenção para o crescimento do passivo durante a atual administração, que ultrapassou R$ 1 bilhão.

continua após a publicidade

Os conselheiros também questionam o momento político do processo. O mandato de Marcelo Teixeira termina em dezembro, e o grupo sustenta que a SAF não pode ser tratada como instrumento eleitoral.

O desenho apresentado prevê vetos para impedir mudanças no nome, no hino oficial, nas cores básicas do uniforme e na localização do Santos. A própria Vila Belmiro aparece no discurso dos investidores como parte da identidade que deve ser preservada.

continua após a publicidade

O interesse da SDC Sports, segundo os executivos, está relacionado à força histórica da marca. Pelé e Neymar aparecem como exemplos de uma produção de talentos que, na visão do grupo, ainda não foi convertida em todo o seu potencial econômico.

O projeto, portanto, não está baseado apenas na recuperação do time profissional. A promessa é investir na formação, nas estruturas do clube, na marca e no futebol.

continua após a publicidade

A SDC Sports já fez seu raio-X. O Santos também investigou quem está do outro lado da mesa. Os investidores agora terão de apresentar o projeto aos conselheiros e transformar uma negociação conduzida durante meses em uma proposta concreta.

A partir daí, a discussão deixará de ser apenas sobre quanto vale o Santos. Será sobre qual estrutura o clube quer construir, quem terá o direito de comandá-la e quais garantias serão suficientes para que a maior mudança empresarial de sua história não seja decidida apenas pela urgência financeira do presente.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Sorteio na CBF define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

Futebol Nacional

ANÁLISE – Copa do Brasil terá uma final em jogo único e três em ida e volta

Há 18 minutos
Brad Pitt durante premiação

Fora de Campo

Brad Pitt debocha de Neymar em entrevista: 'Precisa de ajuda'

Há 30 minutos
Fábio Sormani faz forte desabafo sobre Neymar contra Chapecoense (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Fora de Campo

Neymar vira assunto após sorteio da Copa do Brasil: 'Não joga'

Há 48 minutos
Edu Dracena no Jogo Aberto, programa da Band

Fora de Campo

Edu Dracena aponta favorito em Santos x Palmeiras pela Copa do Brasil

Há 1 hora
Neymar comemora gol de Rony com assistência sua no jogo de volta entre Santos e Remo na Copa do Brasil

Santos

Santos encara o Palmeiras e tem 'vantagem' na Copa do Brasil

Há 1 hora
Jogadores do Palmeiras e do Santos em ação durante o clássico

Fora de Campo

Torcida do Palmeiras manda recado após sorteio da Copa do Brasil: 'Obrigação'

Há 1 hora
Mais LANCE!
Sorteio do mando de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Sorteio define os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Sorteio da Copa do Brasil enlouquece torcedores: 'Impossível'

Montagem com jogadores dos oito times classificados às quartas de final da Copa do Brasil

Com clássicos, sorteio define quartas da Copa do Brasil; veja os confrontos e mandos

Sorteio Copa do Brasil - Lance!TV

AO VIVO: Assista ao sorteio das quartas de final da Copa do Brasil com o Lance!TV

Vampeta com camisa de botão sentado

Vampeta questiona fase de Neymar no Santos: 'Nunca foi disso'

Jair Ventura abraça goleiro Lucas Arcanjo após classificação do Vitória contra o Athletico-PR na Copa do Brasil

Sorteio da Copa do Brasil: como chegam os oito clubes classificados?

Cuca em duelo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos vive contraste entre avanço nas Copas e crise no Brasileirão

Estadio Vila Belmiro visto de cima.

Grupo de conselheiros do Santos rejeita projeto de SAF no clube

Cuca em duelo do Santos pela Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Cuca teme ambiente hostil na Vila Belmiro em duelo pela Sul-Americana

Neymar é relacionado para duelo entre Santos e Remo, pela Copa do Brasil. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Inter Miami mira Neymar para reeditar trio do Barcelona

Sormani dispara críticas ao atual momento do Peixe (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

Sormani alerta sobre rebaixamento após derrota do Santos

Gabriel Bontempo na concentração do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Gabriel Bontempo lamenta derrota do Santos: 'Não tem o que falar'

Neymar é dúvida para o jogo do Santos contra o Remo. (Foto: Código19/Folhapress)

Santos despenca sem Neymar e aumenta risco de queda no Brasileirão