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Santos dá folga ao elenco na Data Fifa e define dia de reapresentação

Após vitória no final de semana, a quarta seguida, jogadores vão ganhar alguns dias de descanso

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
21/09/2026 17:11
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Luan Peres e Bontempo não estarão no duelo entre São Paulo e Santos (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)
Elenco do Santos ganhou alguns dias de folga (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)

O elenco do Santos vai descansar por alguns dias antes de retornar à rotina durante a pausa para a Data Fifa. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Remo, no último sábado (19), no Mangueirão, pela 28ª rodada do Brasileirão, os jogadores receberam folga da comissão técnica e vão se reapresentar na tarde desta quinta-feira (24), no CT Rei Pelé.

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O período de pausa no calendário vai desta segunda-feira (21) até o dia 6 de outubro. Durante esse período, o Santos terá apenas um compromisso confirmado: o clássico com o São Paulo, marcado para o dia 2, no Morumbis, em jogo atrasado válido pela 21ª rodada do Nacional. O clássico está previsto para às 20h (de Brasília).

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O Peixe, atualmente, disputa apenas o Brasileirão, já que foi eliminado recentemente da Sul-Americana e também da Copa do Brasil. Por outro lado, na competição nacional, vem de quatro vitórias seguidas e deixou as últimas posições na tabela de classificação para sonhar com uma vaga na pré-Libertadores, caso siga engatando mais resultados positivos.

O técnico Cuca também aproveitará a Data Fifa para condicionar Philippe Coutinho para fazer sua estreia. O jogador, contratado nesta janela de transferências, estava sem clube desde que deixou o Vasco, em fevereiro. O atual camisa 11 do Peixe ainda não fez sua estreia e trabalha para entrar em campo o mais rápido possível.

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Cuca, técnico do Santos, durante partida contra o Palmeiras.
Cuca, técnico do Santos (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)


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