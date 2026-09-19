Vitória x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrntam pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro
Vitória e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (20), às 16h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere com 30 dias grátis!
Ficha do jogo
As equipes chegam para o duelo em momentos distintos. A Raposa busca retomar o caminho das vitórias depois de perder por 2 a 1 para o Santos. A equipe comandada por Artur Jorge está na sexta colocação, com 42 pontos, e pode alcançar o G5 com uma vitória.
O comandante português não deve contar com Lucas Romero. O jogador não teve nenhuma lesão grave constatada depois de ser substituído na partida contra o Peixe, mas ficou fora dos treinamentos. Por outro lado, Jonathan Jesus volta ao time titular.
Enquanto isso, o Vitória tenta engatar uma sequência invicta na temporada. Após uma série de derrotas consecutivas, a equipe liderada por Jair Ventura venceu o Grêmio por 1 a 0 e empatou em 2 a 2 com o Mirassol na última rodada.
No primeiro turno, as equipes se enfrentaram no Mineirão em partida que terminou 3 a 0 para o Cruzeiro. Porém, o Vitória não perde para a equipe mineira no Barradão há quase dez anos.
Confira as informações do jogo entre Vitória x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
VITÓRIA X CRUZEIRO
BRASILEIRÂO - 28ª RODADA
📆 Data e horário: Domingo, 20 de setembro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Barradão, Salvador-BA
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Alex Ang Ribeiro (SP)
📺 VAR: Daiane Muniz (SP)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Rojas; Zé Lucas (Lucas Silva), Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge,
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Arcanjo; Luan Cândido, Brítez, Cacá; Jamerson, Zé Vitor, Caíque, Matheusinho, Erick, Tarzia; Renê
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