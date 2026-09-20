O Fluminense terá neste domingo (20), às 16h, contra o Corinthians, um novo teste para um problema que apareceu com força na classificação sobre o Platense. A equipe de Marcão sofreu para sair jogando na Argentina e agora encara uma equipe comandada por Fernando Diniz, técnico cujos times costumam pressionar alto e encurtar espaços no campo de ataque.

O Platense empurrou o Fluminense para trás, roubou bolas no campo ofensivo e terminou o primeiro tempo com ampla superioridade nas finalizações. O time carioca não acertou nenhum chute no gol antes do intervalo, teve pouco controle com a posse e viu a construção travar, especialmente com Martinelli, Hércules e Ganso abaixo do nível que normalmente sustentam a saída de bola.

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O lado esquerdo também sofreu. Renê teve atuação ruim, o setor foi alvo constante do adversário e os dois gols do Platense nasceram por ali. Ainda no primeiro tempo, Marcão chegou a inverter Soteldo e Canobbio para tentar oferecer mais proteção defensiva.

Fernando Diniz e Marcão se reencontram em Corinthians x Fluminense (Foto: Irisbel Correia/AtoPress/Folhapress/Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

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Marcão reconheceu problema na saída de bola

Depois da partida, o técnico admitiu que o Fluminense não conseguiu executar o que havia treinado para escapar da pressão rival.

— A gente sabia que enfrentaria uma equipe muito forte aqui dentro, um jogo característico deles. A gente treinou algumas coisas para evitar esse jogo, para sair dessa pressão. Eles têm jogadores rápidos na frente, que fazem muito bem essa pressão, e a gente, naquele primeiro momento, não conseguiu sair.

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O cenário serve de alerta para a visita do Fluminense ao Corinthians, último jogo antes da Data-Fifa. Fernando Diniz costuma organizar suas equipes para sufocar a primeira fase da construção adversária, empurrar o rival para o próprio campo e forçar erros perto da área, e no Timão não tem sido diferente, apesar da fase ruim. Foi justamente esse tipo de desconforto que o Platense conseguiu impor ao Fluminense em boa parte do confronto na Argentina.

Jogo contra o Corinthians pode cobrar resposta rápida do Fluminense

A tendência é que o Fluminense tenha, contra o Corinthians, um novo teste para a capacidade tricolor de sustentar a posse sob pressão. Martinelli deve voltar a ser peça central nesse processo, tanto pela aproximação com os zagueiros quanto pela qualidade para oferecer linha de passe e acelerar a circulação.

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A bola rola para Corinthians x Fluminense às 16h deste domingo (20), na Neo Química Arena, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro.

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