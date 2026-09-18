O Cruzeiro enfrentará o Vitória na tarde deste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge deverá ter um retorno importante, mas também deve ter uma baixa de peso no meio-campo.

O zagueiro Jonathan Jesus se recuperou uma lesão na perna, em um músculo ligado ao tornozelo esquerdo. Apesar do tratamento conservador, a recuperação do atleta foi rápida.

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No fim da última semana, ele voltou a treinar parcialmente com o grupo em atividade de transição. Nesta semana, tem treinado normalmente e pode figurar entre os titulares do Cruzeiro contra o Vitória.

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No entanto, o técnico Artur Jorge não deve poder contar com o volante Lucas Romero. Substituído no intervalo do duelo contra o Santos, ele não teve lesão constatada na panturrilha esquerda. Também não treinou com os companheiros em algumas atividades na semana e pode ser poupado.

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Uma opção no elenco é o lateral-esquerdo Matías Viña. O uruguaio foi apresentado na última terça-feira e está à disposição do treinador português.

Opções de Artur Jorge para jogo do Cruzeiro contra o Vitória

Caso a ausência do argentino se confirme, Artur Jorge tem várias opções para o duelo contra o Vitória. Se quiser voltar ao esquema com três meias e três atacantes, pode simplesmente substituir o volante por Wesley.

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Se optar por manter o 4-4-2 das últimas duas partidas, ele tem duas boas opções no banco de reservas. A primeira delas é Zé Lucas, que entrou em campo no segundo tempo do jogo contra o Santos. Nas oportunidades que teve, o atleta atuou bem.

Zé Lucas no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além dele, o capitão Lucas Silva pode ganhar novamente espaço no time titular. O meio-campista tem sido preterido por outras opções por conta da capacidade física nos encurtamentos.

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– Vou responder porque não gosto de coisas cinzentas. Adoro o Lucas Silva, é um jogador de um caráter enormíssimo. Tem uma história gigante dentro do Cruzeiro. Eu também fui símbolo dentro de um clube em Portugal, sei o que significa. Ele é um jogador histórico aqui. O fato de ter jogado menos tempo comigo tem a ver apenas com a dinâmica e estrutura habitual do time. Somos uma equipe que está mais em zonas altas, exigindo uma mobilidade, disponibilidade, para ter jogadores que se entreguem muito sem a bola, e tenha capacidade para os encurtamentos – explicou.

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