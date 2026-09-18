Cruzeiro tenta quebrar tabu e manter outro contra o Vitória

O Cruzeiro terá um confronto importante contra o Vitória neste domingo (20), às 16h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo, a Raposa tentará manter um tabu e quebrar outro contra o Rubro-Negro.

Além dessas questões, a Raposa disputará uma partida decisiva para as ambições da equipe. Antes da pausa para a Data Fifa, o time comandado por Artur Jorge poderá alcançar a quinta posição ou cair para a sétima e distanciar-se do G4.

continua após a publicidade

Cruzeiro tenta quebrar tabu contra o Vitória

O Cruzeiro não vence o Vitória no Barradão pela Série A do Campeonato Brasileiro desde outubro de 2026. Na ocasião, a equipe venceu por 1 a 0, com Ariel Cabral marcando o único gol em Salvador, pela 32ª rodada do Brasileirão.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Desde então, a Raposa jogou na casa do Leão em quatro ocasiões pelo Brasileirão, terminando todas as partidas em empate. As equipes empataram em 1 a 1 em 2017 e 2018, em 2 a 2 em 2024 e em 0 a 0 em 2025.

continua após a publicidade

Durante esse período, as equipes se enfrentaram pela Série B em 2020. Na ocasião, a Raposa venceu por 1 a 0, com o zagueiro Ramon marcando o único gol celeste.

Cruzeiro defende marca no Brasileirão

Apesar de não vencer no Barradão pela Série A há quase dez anos, o Cruzeiro não perde para o Vitória há mais de 15 anos. A última derrota para o Rubro-Negro aconteceu em 22 de agosto de 2010. Na ocasião, o Leão somou três pontos com vitória por 1 a 0, com Júnior Pipoca autor do único gol.

continua após a publicidade

Desde então, a Raposa venceu dez partidas e empatou seis. Na última temporada, o time mineiro empatou em 0 a 0 no Barradão e venceu por 3 a 1 no Mineirão. Neste ano, venceu por 3 a 0 no Mineirão, em partida que marcou a estreia de Artur Jorge.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.