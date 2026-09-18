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Cruzeiro tenta quebrar tabu e manter outro contra o Vitória

Raposa disputará partida decisiva para as ambições da equipe

PorRedação Lance!Belo Horizonte (MG)
18/09/2026 19:45
Atualizado há 2 minutos
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Artur Jorge, técnico do Cruzeiro
Artur Jorge, técnico do Cruzeiro (Foto: Mauricio de Souza/AGIF/Folhapress)

O Cruzeiro terá um confronto importante contra o Vitória neste domingo (20), às 16h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo, a Raposa tentará manter um tabu e quebrar outro contra o Rubro-Negro.

Além dessas questões, a Raposa disputará uma partida decisiva para as ambições da equipe. Antes da pausa para a Data Fifa, o time comandado por Artur Jorge poderá alcançar a quinta posição ou cair para a sétima e distanciar-se do G4.

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Cruzeiro tenta quebrar tabu contra o Vitória

O Cruzeiro não vence o Vitória no Barradão pela Série A do Campeonato Brasileiro desde outubro de 2026. Na ocasião, a equipe venceu por 1 a 0, com Ariel Cabral marcando o único gol em Salvador, pela 32ª rodada do Brasileirão.

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Desde então, a Raposa jogou na casa do Leão em quatro ocasiões pelo Brasileirão, terminando todas as partidas em empate. As equipes empataram em 1 a 1 em 2017 e 2018, em 2 a 2 em 2024 e em 0 a 0 em 2025.

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Durante esse período, as equipes se enfrentaram pela Série B em 2020. Na ocasião, a Raposa venceu por 1 a 0, com o zagueiro Ramon marcando o único gol celeste.

Cruzeiro defende marca no Brasileirão

Apesar de não vencer no Barradão pela Série A há quase dez anos, o Cruzeiro não perde para o Vitória há mais de 15 anos. A última derrota para o Rubro-Negro aconteceu em 22 de agosto de 2010. Na ocasião, o Leão somou três pontos com vitória por 1 a 0, com Júnior Pipoca autor do único gol.

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Desde então, a Raposa venceu dez partidas e empatou seis. Na última temporada, o time mineiro empatou em 0 a 0 no Barradão e venceu por 3 a 1 no Mineirão. Neste ano, venceu por 3 a 0 no Mineirão, em partida que marcou a estreia de Artur Jorge.

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