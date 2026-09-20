Análise: Atlético deixa pontos inegociáveis pelo caminho em busca de objetivo no Brasileirão

O Atlético deixou dois pontos importantes pelo caminho contra a lanterna Chapecoense, na Arena MRV. No empate por 1 a 1, o Galo teve mais posse de bola e volume ofensivo, mas pecou no acabamento das jogadas e não conseguiu transformar o domínio em vitória. A equipe desperdiçou uma oportunidade importante de somar três pontos na luta por uma vaga na Libertadores de 2027, deixando pontos que podem fazer falta na reta final do Brasileirão.

Primeiro tempo

O Atlético entrou em campo com mudanças na equipe e apresentou um ataque mais móvel. Alan Minda atuou como uma espécie de falso nove, mas também teve liberdade para cair pelo lado direito e gerar movimentação no setor ofensivo. A estratégia ajudou o Galo a encontrar espaços diante de uma Chapecoense que oferecia muitos espaços.

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Desde os primeiros minutos, o Atlético assumiu o controle da partida e passou a criar oportunidades. Antes dos 15 minutos, o Galo já havia chegado quatro vezes com perigo. As principais jogadas surgiam quando a equipe acelerava pelos lados, buscando infiltrações e dando profundidade ao ataque.

Em uma dessas oportunidades, Cuello encontrou Alexsander em boa condição para finalizar, mas o meia estava impedido. O Atlético seguia com volume ofensivo e conseguia construir as jogadas, mas faltava capricho na conclusão para transformar o domínio em gol.

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Defensivamente, o Galo praticamente não sofreu durante boa parte da primeira etapa. A partida tinha um cenário de ataque contra defesa, com o Atlético controlando a posse e ocupando o campo ofensivo. Apesar do volume criado, porém, faltava um jogador mais presente na área para aproveitar as oportunidades e empurrar a bola para as redes.

O cenário mudou na reta final. Depois de controlar praticamente todo o primeiro tempo, o Atlético sofreu uma sequência de investidas da Chapecoense nos minutos finais. A equipe catarinense aproveitou um dos poucos momentos em que conseguiu avançar e abriu o placar, surpreendendo o Galo.

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O Atlético dominou, controlou a partida e criou as principais oportunidades, mas não foi efetivo. A Chapecoense resistiu à pressão e, em uma de suas chegadas no fim da primeira etapa, conseguiu marcar e sair em vantagem.

Giovani Augusto e Maycon em Galo x Chape (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Segundo tempo

Na segunda etapa, desde os primeiros minutos, o Galo se manteve no ataque e pressionou em busca do empate. Precisando de mais presença na área, Eduardo Domínguez colocou Cassierra em campo para ter um jogador mais próximo do gol e aumentar o poder de finalização da equipe.

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Mesmo com muito tempo pela frente, o Atlético demonstrava certa ansiedade para concluir as jogadas e, em alguns momentos, precipitava a tomada de decisão no último terço do campo. Aos poucos, porém, a equipe aumentou o volume ofensivo, cresceu na partida e passou a organizar melhor as ações de ataque.

Em uma jogada de profundidade, Bernard atacou o fundo e cruzou para Cassierra, que finalmente desencantou. O atacante se antecipou à marcação, apareceu como um típico camisa 9 e finalizou com precisão para empatar a partida. O gol encerrou um jejum de 19 jogos sem marcar e veio justamente em um momento em que o Atlético precisava de maior presença dentro da área.

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Depois do empate, a pressão atleticana aumentou ainda mais em busca da virada. O Galo tentou criar por meio de triangulações e jogadas em velocidade, mas encontrou uma Chapecoense muito compacta e com pouco espaço entre as linhas, dificultando as infiltrações e as chegadas da equipe ao ataque.

O Atlético tentou até o fim, mas não conseguiu encontrar o segundo gol. No fim das contas, o Galo voltou a sofrer com a falta de eficiência no acabamento das jogadas. A equipe criou oportunidades suficientes para buscar a vitória, mas desperdiçou chances e deixou dois pontos pelo caminho diante da lanterna do Campeonato Brasileiro. Em uma disputa tão apertada na parte de cima da tabela, são pontos que podem fazer falta na briga do Atlético por uma vaga na Libertadores.

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Chapecoense e Atlético pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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