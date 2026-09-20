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Fluminense mira quarta dobradinha sobre o Corinthians no Brasileirão

Tricolor venceu os dois jogos contra o rival paulista na mesma edição apenas três vezes na era dos pontos corridos

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 07:30
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Renato Augusto - Corinthians 0 x 2 Fluminense - Brasileirão 2022
Fluminense venceu o Corinthians em 2022 (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

O Fluminense entra em campo contra o Corinthians neste domingo (20) com a possibilidade de repetir um feito alcançado apenas três vezes na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o primeiro turno por 3 a 1, no Maracanã, o Tricolor busca completar a dobradinha sobre o rival paulista pela primeira vez desde 2022.

A partida será disputada às 16h, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão. No primeiro encontro entre Fluminense e Corinthians em 2026, John Kennedy, Hércules e Castillo marcaram os gols da vitória tricolor. André descontou para o Timão.

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Desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos, em 2003, o Fluminense conseguiu vencer os dois confrontos de uma mesma edição contra o Corinthians em 2016, 2019 e 2022.

Kevin Serna em ação em Fluminese 3x1 Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2026 (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)
Kevin Serna em ação em Fluminese 3x1 Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2026 (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

A última dobradinha aconteceu há quatro anos e teve duas atuações marcantes do Fluminense. No primeiro turno de 2022, a equipe comandada por Fernando Diniz goleou o Corinthians por 4 a 0 no Maracanã. Manoel abriu o placar, Germán Cano marcou duas vezes e Fred fechou a goleada em um de seus últimos jogos como jogador profissional.

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➡️Fluminense deve ter retorno importante para enfrentar o Corinthians no Brasileirão

No returno, o Tricolor voltou a vencer, desta vez por 2 a 0 na Neo Química Arena. Cano marcou os dois gols da partida e garantiu os seis pontos do Fluminense diante do adversário naquela edição.

O feito também ocorreu em 2019. O Fluminense ganhou por 1 a 0 no primeiro turno e encerrou o Brasileirão com uma vitória por 2 a 1 em São Paulo, com dois gols de Evanilson.

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Em 2016, foram dois triunfos por 1 a 0. O Fluminense venceu primeiro como mandante e, no returno, superou o Corinthians na então Arena Corinthians com gol de Cícero aos 49 minutos do segundo tempo.

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