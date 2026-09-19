Ziyech comenta estreia pelo Botafogo: 'Frustrante'

Hakim Ziyech estreou pelo Botafogo neste sábado (19), na derrota por 2 a 0 para o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. Depois da partida, o meia admitiu que ainda não está em sua melhor condição física e explicou que vinha de um período diferente antes de chegar ao clube.

— Não estou 100% fisicamente, vim de um período diferente, estava na pausa de verão. Tem bastante tempo que joguei alguns minutos, não estou 100% mas o importante é estar disponível para ajudar.

continua após a publicidade

➡️Veja gols de Mirassol x Botafogo: Eduardo faz dois contra o ex-clube

Além de comentar a condição física, Ziyech lamentou o resultado em sua primeira partida com o Botafogo. O meia avaliou que o Glorioso teve dificuldades no primeiro tempo e melhorou depois do intervalo.

— Foi frustrante esse resultado. Nós viemos para vencer. O primeiro tempo nós tivemos muita dificuldade, eles marcaram duas vezes. Depois nós fizemos mais e criamos mais, mas não foi o suficiente.

continua após a publicidade

Ziyech também falou sobre o que espera entregar ao Botafogo na sequência da temporada.

— Eu posso ajudar criando mais, fazendo mais gols e dando assistências, ajudando a defesa também. Foi para isso que eu vim. Dar o meu máximo para ajudar o time a ganhar os jogos.

Ziyech com a camisa do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Ziyech é principal nome entre os reforços do Botafogo

A chegada de Hakim Ziyech foi a contratação de maior peso do Botafogo nesta janela. Aos 33 anos, o marroquino assinou contrato até o fim de 2028 depois de construir carreira principalmente no futebol europeu. O meia ganhou projeção no Ajax, onde foi campeão holandês, da Copa da Holanda e da Supercopa, além de participar da campanha que levou o clube à semifinal da Champions League de 2018/19.

continua após a publicidade

Em 2020, Ziyech foi contratado pelo Chelsea e integrou o elenco campeão da Champions League na temporada 2020/21. Depois, também passou por Galatasaray, Al-Duhail e Wydad Casablanca antes de acertar com o Botafogo. Pela seleção de Marrocos, disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022 e fez parte da campanha histórica que levou o país à semifinal no Catar.

➡️Atuação de Ziyech em Mirassol x Botafogo viraliza: 'Bizarro'