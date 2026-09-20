O domingo (19) do Flamengo começa antes mesmo de a bola rolar no Maracanã. Às 11h (de Brasília), o Palmeiras visita o Grêmio, em Porto Alegre, e o resultado da partida será acompanhado de perto pela torcida rubro-negra. Às 18h30, será a vez de o líder entrar em campo, diante do Red Bull Bragantino, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Com 57 pontos, o Flamengo chega à rodada na liderança, apenas um ponto à frente do Palmeiras. A conta, portanto, é simples: enquanto o torcedor liga o "secador" para o jogo do rival pela manhã, o time de Leonardo Jardim terá de fazer a própria parte no Maracanã para terminar mais uma rodada no topo.

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E o momento dá um peso ainda maior ao compromisso. O duelo com o Bragantino será o último jogo do Flamengo antes da Data Fifa. Depois de uma sequência intensa, que incluiu a classificação para a semifinal da Libertadores diante do Independiente del Valle, o Rubro-Negro terá um período de pausa no calendário para recuperar jogadores e preparar a sequência decisiva da temporada.

Números explicam liderança do Flamengo

Se a tabela coloca o Flamengo no primeiro lugar, as estatísticas ajudam a explicar por que o time chegou até lá. O Rubro-Negro aparece na liderança de diferentes indicadores importantes do Brasileirão.

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É o time que mais marcou gols, com 53, e também o que criou mais grandes chances, com 87.

Os números mostram um Flamengo capaz de controlar partidas com a bola, criar oportunidades e também sustentar resultados defensivamente. A equipe ainda aparece em segundo lugar em posse de bola, com 57%, e é a segunda com menos gols sofridos, com 22.

Outro dado chama atenção: é o time que mais acumula ações com a bola no campeonato, com 19.970. O Fluminense aparece em segundo, com 19.264, enquanto o Bahia tem 17.441.

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Ou seja, a liderança não está apoiada em apenas uma característica. O Flamengo é protagonista em diferentes aspectos do jogo, algo que ajuda a entender os 57 pontos conquistados até aqui.

Joagdores do Flamengo comemoram o gol de Carrascal sobre o Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Maracanã pode ser decisivo antes da pausa

E é justamente no Maracanã que o Flamengo terá a oportunidade de transformar essa superioridade estatística em mais três pontos. O desempenho como mandante é um dos principais argumentos para o torcedor rubro-negro acreditar em uma despedida positiva antes da Data Fifa. Em 13 partidas pelo Brasileirão no estádio, o Rubro-Negro venceu nove, empatou três e perdeu apenas uma. São 30 pontos conquistados e 76,9% de aproveitamento.

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O time carioca é o segundo melhor mandante do campeonato, atrás apenas do Fluminense. Como se não bastasse, marcou 26 gols e sofreu apenas nove em seus jogos em casa.

Com o Maracanã cheio, o fator casa ganha ainda mais importância. O Flamengo terá diante de si uma oportunidade de fechar esse trecho do Brasileirão diante da própria torcida e, principalmente, preservar a condição de líder antes da pausa no calendário.

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Bragantino traz lembrança incômoda

Há, porém, um ingrediente que impede qualquer acomodação. O Bragantino foi justamente o responsável por uma das derrotas do Flamengo no campeonato. No primeiro turno, em Bragança Paulista, o time paulista venceu por 3 a 0, em uma partida na qual o Rubro-Negro teve dificuldades para criar e ainda terminou com um jogador a menos após a expulsão de Erick Pulgar.

Royal em Bragantino x Flamengo (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

O confronto deste domingo, portanto, oferece também a possibilidade de uma resposta esportiva. O Flamengo chega diferente daquele jogo. É líder, tem o melhor ataque do campeonato, criou mais grandes chances do que qualquer outro time e apresenta uma campanha sólida no Maracanã.

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