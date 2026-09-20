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Após estreia, Tite ganha duas semanas para moldar novo Botafogo

Técnico terá primeiro período longo de trabalho e quer integrar jogadores que chegaram recentemente

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 05:30
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Tite no comando do Botafogo contra o Mirassol
Tite no comando do Botafogo contra o Mirassol (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Tite mal teve tempo de conhecer o elenco antes de estrear pelo Botafogo. Anunciado na última quarta-feira (16), o treinador comandou o primeiro jogo três dias depois, na derrota por 2 a 0 para o Mirassol. Agora, com a pausa no calendário, terá duas semanas de trabalho entre a reapresentação da equipe, na próxima quarta (23), e o clássico contra o Vasco, em 7 de outubro.

O período será usado para integrar jogadores que chegaram recentemente, ajustar funções e começar a colocar com mais profundidade as ideias do novo treinador. A própria necessidade de adaptação do elenco foi destacada por Tite depois da estreia.

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— Quando eu falo de equilíbrio é encontrar jogadores de articulação e de frente efetivos. Tem um grupo que está chegando agora. Atletas chegando e quatro deles se apresentando. Quando tem momento de transição tem que ter paciência em cima do desempenho individual de cada um. Erros vão acabar acontecendo.

Tite busca equilíbrio no Botafogo

A derrota para o Mirassol apresentou alguns dos primeiros desafios para o novo treinador. O Botafogo teve bons momentos com a bola no início da partida, mas perdeu o controle depois de sofrer o primeiro gol e foi para o intervalo com desvantagem de 2 a 0. No segundo tempo, Tite promoveu cinco mudanças e deu os primeiros minutos a Hakim Ziyech com a camisa alvinegra.

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Ziyech é um dos jogadores que podem aproveitar o período sem partidas. Contratado neste mês, o marroquino admitiu depois da estreia que ainda não está 100% fisicamente. O meia chegou ao Botafogo depois de um período sem atuar e busca recuperar ritmo.

Além da adaptação dos jogadores, Tite quer usar os treinamentos para dar mais equilíbrio à equipe com a bola e melhorar a produção ofensiva.

— Em posse de bola tem que ser consistente, mas tem que ser criativo também. Ser efetivo, traduzir em gols. Nesse tempo de trabalho vamos ter isso. Fiquei chateado em função do resultado e de que poderíamos ter tido uma efetividade maior que no último jogo. Talvez sair do primeiro tempo com um placar positivo seja um aspecto melhor para nós.

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O clássico contra o Vasco, pela 29ª rodada, será o primeiro teste depois desse período de ajustes. Na sequência, o calendário volta a apertar para o Botafogo.

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