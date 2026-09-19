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PC Oliveira esclarece polêmica de arbitragem em São Paulo x Internacional

Jogo terminou com vitória do Tricolor

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 23:26
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PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)
PC de Oliveira avaliou possível pênalti (Foto: Divulgação)

O São Paulo recebeu o Internacional neste sábado (19), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, e Paulo César de Oliveira esclareceu uma polêmica de arbitragem. Nos últimos minutos do duelo, após cruzamento da equipe visitante, a bola tocou na mão de Lucas Ramon, do Tricolor, porém nada foi assinalado.

➡️Veja o gol de Calleri que deu a vitória ao São Paulo sobre o Internacional

Bruno Arleu de Araújo, juiz responsável por apitar o jogo, mandou o lance seguir, sendo respaldado pelos assistentes Thiago Henrique Neto e Thayse Marques, além do árbitro de vídeo Rodrigo Nunes de Sá. De acordo com o especialista da Globo, a decisão em campo foi acertada

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— Nada, segue o jogo. Acerta o Bruno Arleu — disse Paulo Andrade revelando a opinião de PC Oliveira.

Bruno Arleu de Araújo com s mãos para o alto rodeado de jogadores do Internacional
Bruno Arleu e Araujo foi o árbitro da partida entre São Paulo e Internacional (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Como foi o jogo entre São Paulo e Internacional?

Primeiro tempo

Logo nos minutos iniciais, a equipe tricolor tentou ofensivas pelo lado direito do campo. Pedro Lima, estreante da noite, foi acionado diversas vezes, mas sem muita efetividade; o São Paulo não conseguiu tirar o zero do placar. A pressão sobre os colorados durou 15 minutos. Nesse período, os visitantes apostaram em jogadas de contra-ataque, que não resultaram em gol.

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Aos oito minutos da primeira etapa, Pedro Lima ganhou a dividida corpo a corpo com Mercado, tocou para o meio, e Domingos Duarte finalizou de primeira para longe da meta colorada. Aos 14, tudo mudou: Luciano recebeu um lançamento e foi derrubado na área. Jonathan Calleri, centroavante tricolor, teve a responsabilidade de empurrar para o fundo das redes. Três minutos depois, a primeira chance de perigo dos colorados apareceu, mas passou ao lado da trave.

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➡️Buta deve operar e não joga mais pelo São Paulo em 2026

Nos primeiros 45 minutos, não houve oportunidade de perigo para nenhum dos times. O São Paulo construiu mais chances, enquanto o Inter buscou apenas defender-se bem e armar um contra-ataque para empatar, mas sem sucesso. O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para o Tricolor.

Segundo tempo

Antes de completar um minuto do segundo tempo, Artur recebeu uma bola enfiada em direção à área; o atacante finalizou, mas foi bloqueado pelo defensor. Mesmo com a ofensiva tricolor, o Colorado não se assustou. Aos seis minutos, Alan Patrick recebeu a bola sozinho na entrada da área e finalizou de primeira, mas mandou para fora, assustando o goleiro Rafael.

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Aos 15, nova chance de perigo para o São Paulo: Marcos Antônio lançou boa bola para Artur, que tocou para a chegada de Luciano. O camisa 10 finalizou de primeira e isolou a bola. No mesmo lance, o atacante reclamou de uma possível marcação errada da arbitragem.

Nos últimos 15 minutos do confronto, o Internacional se lançou ao ataque e dominou o jogo. A equipe de Paulo Pezzolano abandonou a defesa e se expôs completamente. O Colorado chegou a assustar o goleiro Rafael e seus companheiros; no entanto, não conseguiu converter nenhuma oportunidade criada.

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