As suspensões de Erick Pulgar e Lucas Paquetá vão obrigar Leonardo Jardim a mexer no meio-campo do Flamengo para o duelo com o Red Bull Bragantino, neste domingo (20), às 18h30, no Maracanã. Com Evertton Araújo ainda em recuperação no departamento médico, Saúl e De la Cruz aparecem como as principais alternativas para completar o setor ao lado de Jorginho e Arrascaeta na partida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A tendência é que Saúl seja o escolhido para começar a partida. O espanhol ganhou espaço após a expulsão de Jorginho no empate por 1 a 1 com o Independiente del Valle, na última quinta-feira, e conseguiu cumprir bem a função em um momento de pressão. A entrada aconteceu quando o Flamengo precisava proteger a vantagem construída no jogo de ida e administrar a classificação com um jogador a menos.

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Agora, a possibilidade é diferente. Em vez de entrar para controlar os minutos finais, ele pode começar um jogo importante pelo Brasileirão. A oportunidade chega em um momento no qual ainda tenta recuperar espaço e ritmo.

Em 2026, Saúl disputou 12 partidas pelo Flamengo, sendo apenas duas como titular, com uma assistência. Segundo os números do Sofascore, tem média de 0,4 passe decisivo, 82% de acerto no passe, 0,8 desarme e 1,1 bola recuperada por jogo. A nota média é de 6,70.

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Números de Saúl pelo Flamengo em 2026

12 jogos 2 como titular 1 assistência 295 minutos para participar de um gol 0,4 passe decisivo por jogo 82% de acerto no passe 0,3 finalização por jogo 0,8 desarme por jogo 1,1 bola recuperada por jogo 46% de eficiência nos duelos

O próprio Saúl admitiu, após a classificação para a semifinal da Libertadores, que ainda está em busca da melhor condição física. O jogador passou por um longo período afastado por lesão e reconheceu que a falta de sequência tem pesado neste processo.

— Não tenho tido os jogos, mas, pelo menos, das dores estou melhor. Então, é tentar ir ganhando ritmo. (…) Não estou no meu melhor momento físico; já levo muito tempo sem jogar 90 minutos, sem jogar um jogo de início — disse o rubro-negro.

Saúl em Flamengo x Del Valle (Foto: Divulgação/Flamengo)

A declaração ajuda a explicar o momento do espanhol: a possível titularidade contra o Bragantino pode representar tanto uma necessidade de Jardim quanto uma oportunidade para Saúl mostrar que pode ser uma alternativa mais frequente no setor.

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De la Cruz também aparece como opção no Flamengo

A outra possibilidade De la Cruz. O uruguaio tem números superiores aos de Saúl em alguns fundamentos e chega à partida com 20 jogos disputados em 2026, seis deles como titular. Ele marcou um gol e deu uma assistência.

De La Cruz também apresenta médias melhores em passe, finalizações, recuperação de bolas e eficiência nos duelos. São 87% de acerto no passe, 0,6 passe decisivo, 2,1 bolas recuperadas e 61% de aproveitamento nos duelos por partida.

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Números de De La Cruz pelo Flamengo em 2026

20 jogos 6 como titular 1 gol 1 assistência 311 minutos para participar de um gol 0,6 passe decisivo por jogo 87% de acerto no passe 0,7 finalização por jogo 0,8 desarme por jogo 2,1 bolas recuperadas por jogo 61% de eficiência nos duelos

De la Cruz em ação pelo Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

O uruguaio, porém, também chega cercado por questões recentes. Depois de conviver com problemas físicos, De la Cruz ficou fora do jogo contra o Corinthians, no último domingo, por conta do limite de estrangeiros no Brasileirão. Agora, volta a estar disponível para Jardim.

Por isso, a partida contra o Bragantino pode ser uma oportunidade importante para os dois. Saúl larga na frente na disputa pela vaga, mas De La Cruz tem números que sustentam a possibilidade de aparecer entre os titulares.

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Há ainda uma terceira alternativa: Léo Ortiz. O zagueiro já exerceu a função de volante e poderia abrir espaço para Danilo na defesa. A possibilidade, no entanto, aparece como menos provável diante das opções disponíveis no setor.

Força do elenco do Flamengo em momento crucial na busca pelo título

A situação expõe uma característica do elenco atual do Flamengo. Jardim já falou sobre o excesso de opções para o meio-campo, que conta com Jorginho, Pulgar, Paquetá, De la Cruz, Saúl e Evertton Araújo, sem considerar Arrascaeta na conta. Agora, com duas peças suspensas e uma terceira lesionada, justamente jogadores que tiveram pouco espaço ao longo da temporada podem ganhar uma oportunidade de maior protagonismo.

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O cenário aparece em um momento importante. Líder do Brasileirão, o Flamengo chega ao confronto com o Bragantino precisando manter o ritmo na disputa pela ponta antes da pausa para a Data Fifa.

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