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Chances de rebaixamento: veja números após jogos de Vasco, Inter e Remo

Clubes entraram em campo neste sábado (19)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 22:59
Atualizado há 0 minutos
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São Paulo x Internacional
Internacional perdeu para o São Paulo no Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Os jogos deste sábado (19) movimentaram a parte de baixo da tabela do Brasileirão. O Vasco goleou o Coritiba e deixou o Z-4, enquanto o Internacional perdeu para o São Paulo e amarga a 18ª posição. O Remo perdeu para o Santos em casa e segue na penúltima colocação.

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De acordo com o portal Infobola, do matemático Tristão Garcia, a vitória do Vasco diminui as chances de rebaixamento do clube para 24%. Já a probabilidade do Internacional cair para a Série B subiu para 71%. O Remo tem 96% de chances de ser rebaixado para a segunda divisão.

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Neste domingo (20), outros clubes que estão na parte de baixo da tabela também entram em campo, como Grêmio, Corinthians e Vitória.

Chances de rebaixamento de cada clube:

Chapecoense (18 pontos) - 99%
Remo (23) - 96%
Internacional (28) - 71%
Grêmio (28) - 50%
Vasco (31) - 24%
Mirassol (32) - 27%
Corinthians (32) - 16%
Vitória (33) - 8%
Botafogo (35) - 5%
São Paulo (36) - 1%
RB Bragantino (36) - 1%
Coritiba (38) - 1%
Santos (38) - 1%

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