Chances de rebaixamento: veja números após jogos de Vasco, Inter e Remo
Clubes entraram em campo neste sábado (19)
Os jogos deste sábado (19) movimentaram a parte de baixo da tabela do Brasileirão. O Vasco goleou o Coritiba e deixou o Z-4, enquanto o Internacional perdeu para o São Paulo e amarga a 18ª posição. O Remo perdeu para o Santos em casa e segue na penúltima colocação.
➡️ Simule os próximos jogos do Brasileirão
De acordo com o portal Infobola, do matemático Tristão Garcia, a vitória do Vasco diminui as chances de rebaixamento do clube para 24%. Já a probabilidade do Internacional cair para a Série B subiu para 71%. O Remo tem 96% de chances de ser rebaixado para a segunda divisão.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Neste domingo (20), outros clubes que estão na parte de baixo da tabela também entram em campo, como Grêmio, Corinthians e Vitória.
Chances de rebaixamento de cada clube:
Chapecoense (18 pontos) - 99%
Remo (23) - 96%
Internacional (28) - 71%
Grêmio (28) - 50%
Vasco (31) - 24%
Mirassol (32) - 27%
Corinthians (32) - 16%
Vitória (33) - 8%
Botafogo (35) - 5%
São Paulo (36) - 1%
RB Bragantino (36) - 1%
Coritiba (38) - 1%
Santos (38) - 1%
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Tudo sobre
Vitória x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 13 horas
Vasco
Pedro Emanuel revela sentimento após vitória do Vasco: 'Me senti parte da torcida'Há 8 minutos
São Paulo
Calleri recebe 3º amarelo e está fora do clássico contra o SantosHá 25 minutos
São Paulo
Estrela de Calleri brilha, e São Paulo vence o InterHá 45 minutos
Vasco
Com atuação impecável, Vasco goleia o Coritiba e sai da zona do rebaixamentoHá 1 hora
Futebol Nacional
Veja o gol de Calleri que deu a vitória ao São Paulo sobre o InternacionalHá 1 hora
Mais LANCE!