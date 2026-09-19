Chances de rebaixamento: veja números após jogos de Vasco, Inter e Remo

Os jogos deste sábado (19) movimentaram a parte de baixo da tabela do Brasileirão. O Vasco goleou o Coritiba e deixou o Z-4, enquanto o Internacional perdeu para o São Paulo e amarga a 18ª posição. O Remo perdeu para o Santos em casa e segue na penúltima colocação.

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De acordo com o portal Infobola, do matemático Tristão Garcia, a vitória do Vasco diminui as chances de rebaixamento do clube para 24%. Já a probabilidade do Internacional cair para a Série B subiu para 71%. O Remo tem 96% de chances de ser rebaixado para a segunda divisão.

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Neste domingo (20), outros clubes que estão na parte de baixo da tabela também entram em campo, como Grêmio, Corinthians e Vitória.

Chances de rebaixamento de cada clube:

Chapecoense (18 pontos) - 99%

Remo (23) - 96%

Internacional (28) - 71%

Grêmio (28) - 50%

Vasco (31) - 24%

Mirassol (32) - 27%

Corinthians (32) - 16%

Vitória (33) - 8%

Botafogo (35) - 5%

São Paulo (36) - 1%

RB Bragantino (36) - 1%

Coritiba (38) - 1%

Santos (38) - 1%

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