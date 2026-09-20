Cruzeiro busca virada de chave contra o Vitória após semana de protestos
A equipe tenta mudar o clima que foi quente durante a semana
Após uma semana marcada por protestos, o Cruzeiro tenta uma virada de chave contra o Vitória, neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Barradão. O duelo que antecede a pausa para a Data Fifa é importante para as ambições da equipe comandada por Artur Jorge.
Em caso de vitória, a Raposa pode até chegar ao G5, zona de classificação para a Libertadores. Se houver tropeço, verá seu rival Atlético-MG se aproximar mesmo com o empate contra a Chapecoense.
Dois dias após a derrota por 2 a 1 para o Santos na última rodada, membros da maior torcida organizada tiveram reunião com jogadores, comissão técnica e dirigentes da equipe na Toca da Raposa II. Apesar do tom de cobrança, o encontro foi pacífico.
No entanto, este não foi apenas um dos protestos da torcida do Cruzeiro durante a semana. Na segunda-feira (14), faixas foram espalhadas por Belo Horizonte. Uma delas cobrava pulso firme do dono da SAF, Pedro Lourenço, e outra insinuava que o clube era um resort.
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Na véspera do duelo contra o Vitória, cruzeirenses sem ligação com organizadas se concentraram em frente ao centro de treinamento celeste para protestar.
Durante os protestos pela fase do Cruzeiro, eles estenderam faixas com dizeres "Jogador, sua honra tem valor?" e "Diretoria de futebol, trabalhou ou enganação?". O grupo ainda conversou com Lucas Romero, que não viajou para o duelo deste domingo.
Provável escalação do Cruzeiro contra o Vitória
Após os protestos na saída do elenco da Toca II, o Cruzeiro enfrentará o Vitória às 16h (de Brasília) deste domingo (20), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge poderá contar com o retorno de Jonathan Jesus, mas não terá Lucas Romero.
Com isso, o comandante terá duas principais opções caso opte por manter o 4-4-2 dos últimos jogos: Lucas Silva ou Zé Lucas. Sobre o capitão, o treinador explicou que tem dado menos minutos devido à intensidade nos encurtamentos. Já o revelação tem recebido algumas oportunidades nas últimas partidas.
Assim, uma provável escalação do Cruzeiro é: Otávio; Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Rojas (Viña); Zé Lucas, Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Kaio Jorge e Arroyo.
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