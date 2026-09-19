Grêmio x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirã
Grêmio e Palmeiras se enfrentam neste domingo (20). a partir das 11h (de Brasília), na Arena do Grêmio. O confronto, válido pela 28ª do Campeonato Brasileiro, terá transmissão em tempo real do Lance! e do Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
O Palmeiras chega para a partida após se classificar à semifinal da Libertadores. A equipe de Abel Ferreira foi derrotada por 3 a 2 no tempo normal pela LDU, mas levou a melhor nas cobranças de pênaltis e agora enfrenta o Fluminense por uma vaga na decisão. Na última vez que entrou em campo pelo Brasileirão, venceu o rival São Paulo por 2 a 0, no Nubank Parque. Atualmente, ocupa a segunda colacação, atràs do Flamengo.
O Grêmio aparece na 16ª colocação, com os mesmos 28 pontos de Vasco e Internacional, que ocupam a 17ª e a 18ª posições, respectivamente. Para não depender de outros resultados e evitar terminar a rodada na zona de rebaixamento, precisa vencer o Palmeiras em sua Arena. O Imortal, agora comandado por Renato Gaúcho, vem de derrota por 3 a 2 para o Botafogo, no Rio de Janeiro.
Abel e Murilo suspensos
Abel Ferreira cumpre o segundo jogo de suspensão após chutar um equipamento de áudio durante o empate sem gols com o Mirassol e será desfalque. O mesmo ocorre com o zagueiro Murilo, que recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico com o São Paulo. Paulinho e Jefté, lesionados, estão descartados.
Ficha do confronto
- Competição: Campeonato Brasileiro;
- Data e horário: domingo, 20 de setembro, às 11h (de Brasília);
- Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS);
- Onde assistir: Premiere;
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real;
- Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG);
- Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).
Escalações prováveis
GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)
Weverton; Diego Caito, Wallace, Gustavo Martins e Pedro Gabriel; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Amuzu, Carlos Vinícius e Jovane Cabral.
PALMEIRAS (Técnico: João Martins)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Barboza e Piquerez (Arthur); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Mauricio (Bruno Fuchs); Flaco López e Vitor Roque.
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