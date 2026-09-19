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Grêmio x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirã

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
19/09/2026 10:40
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Brasileirão Série A 2026 - Grêmio x Palmeiras
Onde assistir ao vivo a partida entre Grêmio e Palmeiras pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Grêmio e Palmeiras se enfrentam neste domingo (20). a partir das 11h (de Brasília), na Arena do Grêmio. O confronto, válido pela 28ª do Campeonato Brasileiro, terá transmissão em tempo real do Lance! e do Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir no Premiere.

Ficha do jogo

Gremio-escudo-onde-assistir
GRE
Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
BRASILEIRÃO
28ª rodada
Data e Hora
domingo, 20 de setembro, às 11h (de Brasília)
Local
Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Árbitro
Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes
Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
Var
Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Onde assistir

O Palmeiras chega para a partida após se classificar à semifinal da Libertadores. A equipe de Abel Ferreira foi derrotada por 3 a 2 no tempo normal pela LDU, mas levou a melhor nas cobranças de pênaltis e agora enfrenta o Fluminense por uma vaga na decisão. Na última vez que entrou em campo pelo Brasileirão, venceu o rival São Paulo por 2 a 0, no Nubank Parque. Atualmente, ocupa a segunda colacação, atràs do Flamengo.

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O Grêmio aparece na 16ª colocação, com os mesmos 28 pontos de Vasco e Internacional, que ocupam a 17ª e a 18ª posições, respectivamente. Para não depender de outros resultados e evitar terminar a rodada na zona de rebaixamento, precisa vencer o Palmeiras em sua Arena. O Imortal, agora comandado por Renato Gaúcho, vem de derrota por 3 a 2 para o Botafogo, no Rio de Janeiro.

Abel e Murilo suspensos

Abel Ferreira cumpre o segundo jogo de suspensão após chutar um equipamento de áudio durante o empate sem gols com o Mirassol e será desfalque. O mesmo ocorre com o zagueiro Murilo, que recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico com o São Paulo. Paulinho e Jefté, lesionados, estão descartados.

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Ficha do confronto

  • Competição: Campeonato Brasileiro;
  • Data e horário: domingo, 20 de setembro, às 11h (de Brasília);
  • Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS);
  • Onde assistir: Premiere;
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real;
  • Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG);
  • Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

Escalações prováveis

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)
Weverton; Diego Caito, Wallace, Gustavo Martins e Pedro Gabriel; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Amuzu, Carlos Vinícius e Jovane Cabral.

PALMEIRAS (Técnico: João Martins)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Barboza e Piquerez (Arthur); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Mauricio (Bruno Fuchs); Flaco López e Vitor Roque.

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Palmeiras x Grêmio - onde assistir
Grêmio e Palmeiras voltam a se enfrentar no Brasileirão. Veja onde assistir (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)
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