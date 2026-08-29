Ponte Preta recorre à base para evitar W.O. após greve no profissional Elenco principal está sem receber e não viajou para duelo na Série B

A Ponte Preta vive uma grave crise financeira e terá um desafio neste domingo (30), contra o América, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com jogadores do elenco principal em "greve" por falta de pagamento, o clube levou 17 atletas das categorias de base para a partida, que será disputada em Minas Gerais.

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A decisão foi tomada pela Ponte Preta para evitar um possível W.O. diante do América. Com 11 titulares, a equipe terá apenas seis jogadores no banco de reservas para o confronto.

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A Ponte Preta é comandada pelo técnico Gilson Kleina, anunciado nesta semana para substituir Márcio Zanardi. Em sua coletiva de apresentação, o treinador, que inicia sua sexta passagem pelo clube, explicou por que aceitou o desafio.

— Esse é o meu maior desafio como treinador, não resta a menor dúvida. Eu não vim aqui fazer política. Vim aqui para cuidar do futebol, tentar fazer com que esses atletas que hoje não estão querendo jogar entendam o que vai representar para eles terminarmos de uma forma digna — disse.

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— Não estamos dizendo que temos a receita, que temos a varinha de condão, que vamos resolver da noite para o dia. Mas vamos solucionar. E, com a união de todos os pontepretanos, fazer a Ponte Preta sorrir novamente — concluiu.

Segundo informações divulgadas pelo Ge, os atrasos salariais na Ponte Preta variam de seis meses a um ano, dependendo do atleta. Em nota divulgada recentemente, os jogadores afirmaram que foram "abandonados" pela diretoria do clube.

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Gilson Kleina inicia sua sexta passagem pelo comando da Ponte Preta (Foto: Paulo Santana/Pontepress)

Veja abaixo a nota dos atletas da Ponte Preta

"Nós, atletas da AA Ponte Preta, comunicamos à diretoria e à imprensa que:

Como é de conhecimento público e geral, da imprensa e torcedores, a maioria de nós atletas não recebemos os últimos meses de salários e direito de imagem, que em alguns casos chegam a 6 meses sem o devido pagamento.

Há ainda uma nuvem de incertezas que pairam sobre nós, eis que a atual diretoria abandonou o dia a dia do clube e, além dos atrasos salariais, estamos sem qualquer satisfação ou garantia.

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Nosso sentimento é de abandono!

O § 5º do artigo 90 da Lei Geral do Esporte permite ao atleta profissional paralisar as atividades profissionais, inclusive recursar-se a competir, quando os salários estiverem em atraso por 2(dois) ou mais meses:

Art. 90. - ...

§ 5º - É lícito ao atleta profissional recursar-se a competir por organização esportiva quando seus salários, no todo ou em parte, estiverem atrasados em 2 (dois) ou mais meses.

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Esperamos semanas e até meses para tomarmos essa drástica atitude, respeitando a torcida e principalmente a instituição AA Ponte Preta.

Porém, ante o descaso da atual diretoria, considerado como desrespeito a nós atletas, não apenas pelos salários em atraso, mas também pelo abandono da atual gestão, comunicamos que a partir desta quarta-feira, 26/08/206, após encerramento do prazo que estipulamos para a diretoria, suspenderemos as nossas atividades, até a regularização dos nossos pagamentos.

Atenciosamente,

Elenco Profissional de Atletas da AA Ponte Preta".

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