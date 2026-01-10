Corinthians x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Corinthians e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (11), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto, válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista, terá transmissão do TNT e HBO Max.

José Martinez, titular da equipe na temporada passada, não foi inscrito na competição até o momento. O venezuelano passava férias em seu país natal e precisa reemitir o passaporte, o que o impossibilita de retornar ao Brasil.

Ficha do jogo COR PON 1ª Rodada Paulistão Data e Hora Domingo (11), às 16h (horário de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Árbitro Daiane Muniz (SP) Assistentes Neuza Ines Back e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) Var Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) Onde assistir

O zagueiro Félix Torres, que negocia um empréstimo ao Internacional, foi inscrito normalmente, assim como Pedro Raul, que retornou de empréstimo e está à disposição de Dorival. O defensor, no entanto, não foi relacionado.

Por fim, os destaques do Corinthians no ano passado, responsáveis pelo título da Copa do Brasil, Hugo Souza, Memphis Depay e Yuri Alberto, estão inscritos. Dos nomes citados, apenas o goleiro deve entrar em campo contra a Macaca.

Já a Ponte Preta está com o transfer ban ativado e não pode inscrever os jogadores contratados para a temporada. São eles: o goleiro Thiago Coelho; os laterais-direitos Bryan Borges e Lucas Justen; os zagueiros David Braz, Lucas Cunha e Walisson Maia; os volantes Pedro Martins e Tárik; o meia Cristiano; e os atacantes Herbert e Vitor Pernambucano.

Diante desse cenário, a Macaca inscreveu atletas da base para o confronto.

Histórico do confronto

Corinthians e Ponte Preta já se enfrentaram 140 vezes em todas as competições. No retrospecto geral, o Timão leva ampla vantagem, com 77 vitórias, contra 33 triunfos da Macaca, além de 30 empates entre as equipes.

Jogando como mandante, o Corinthians disputou 77 partidas diante da Ponte Preta, somando 50 vitórias, 13 empates e 14 derrotas. Já em Campinas, foram 63 confrontos, com 27 vitórias do Corinthians, 17 empates e 19 triunfos da Ponte Preta.

Neo Química Arena recebe Corinthians x Ponte Preta (Foto: Ulisses Lopresti / Lance!)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo); Charles (Pedro Raul ou Dieguinho), André Luiz, Carrillo e Breno Bidon; Gui Negão e Vitinho. Técnico: Dorival Jr.

PONTE PRETA: Diogo Silva; João Gabriel, Pacheco, Saimon e Danilo Barcelos; Rodrigo Souza, Gustavo Telles e Elvis; Diego Tavares, Bruno Lopes e Jeh. Técnico: Marcelo Fernandes.