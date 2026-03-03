Ex-Corinthians e Santos é preso por tentativa de manipulação de resultado

Foi preso nesta segunda-feira (02), em Sumaré (SP), o ex-meia Piá, de 52 anos, que teve passagens por Corinthians e Santos. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por tentativa de manipulação de resultado de partida.

A prisão ocorreu durante uma patrulha do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP). Segundo informações da G1, o ex-jogador tentou fugir da abordagem policial, quebrou a cancela de um condomínio, mas acabou capturado.

O caso de tentativa manipulação de resultado ocorreu em 2008. Piá foi denunciado pelo Ministério Público por oferecer entre R$ 3 mil e R$ 7 mil a um goleiro do Independente de Limeira (clube no qual trabalhava no departamento de futebol) para sofrer gols em uma partida contra o Comercial.

Apesar de negar as acusações, ele foi condenado pelo juiz Rafael da Cruz Gouveia Linardi, da 3ª Vara Criminal de Limeira, pelo crime de "prometer vantagem a outro atleta com o objetivo de alterar o resultado da partida", previsto no Estatuto do Torcedor.

Em 2025, o caso chegou a ser anulado após pedido da defesa por um decreto de indulto presidencial (perdão de pena concedido pelo presidente da República) referente ao ano de 2022. No entanto, o Ministério Público recorreu da decisão, e a pena de dois anos, oito meses e 20 dias voltou a valer.

O Lance! entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública, que informou que Piá foi encaminhado à delegacia da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Veja abaixo a nota divulgada pela defesa de Piá

A captura de Reginaldo (Piá) é oriunda de um mandado de prisão da 3ª Vara Criminal de Limeira referente a um fato ocorrido em 2018. O Mandado de prisão foi expedido após o trânsito em julgado da sentença que condenou Reginaldo a 2 anos, 8 meses e 20 dias para cumprimento inicial em regime fechado.

Nesses autos estamos discutindo a extinção da punibilidade com base no Decreto de 2025, aplicável ao caso. Desde a instauração da ação penal não houve cometimento de fato criminal novo, Reginaldo encontra-se perfeitamente integrado ao convívio social, trabalha na gestão de atletas de futebol, trabalha com crianças carentes em um projeto social da região, é pai de uma menina de 6 anos, possui comorbidades que exigem tratamento especial constante.

A nossa discussão hoje no judiciário é referente a eficácia da aplicação da lei penal, no caso concreto, principalmente quando falamos que o sistema penitenciário tem por objetivo primordial a recuperação do apenado.

Piá passou pela Ponte Preta, Santos, Corinthians e Portuguesa (Foto: Reprodução/Jogo Aberto)

Carreira

Piá foi revelado pela Inter de Limeira e teve passagens por Santos e Corinthians sem grande destaque. O melhor momento da carreira ocorreu na Ponte Preta, clube pelo qual disputou 131 partidas e marcou 17 gols.

Ao longo da trajetória, também defendeu Bragantino, Coritiba, o PAOK (Grécia), Portuguesa e encerrou a carreira no União São João.