Considerado o estadual mais relevante do país, o Campeonato Paulista de 2026 começa neste sábado (10) com mudanças significativas. A principal delas é o novo formato da competição, adotado pela (FPF) Federação Paulista de Futebol para esta edição.

continua após a publicidade

Inspirado na UEFA Champions League, o sistema passa a adotar uma divisão por potes, substituindo os tradicionais grupos fixos. As oito rodadas da primeira fase serão disputadas entre equipes do mesmo pote e também contra adversários de outros níveis.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos, reconheceu que o modelo se inspira em torneios europeus e foi desenvolvido como resposta às alterações no calendário do futebol brasileiro, buscando maior equilíbrio entre datas e competitividade.

continua após a publicidade

— Agora começa de novo uma nova história que nós vamos escrever juntos, um novo campeonato. Diferente, ousado, inovador, arriscado, mas com muita emoção, com muito glamour. Uma fórmula de sucesso lá na Europa que nós aprovamos juntos hoje. Acredito muito em tudo que a gente faz juntos, tudo que a gente faz de mãos dadas, de parceria. Quero agradecer, além de todos os presidentes de clubes, treinadores, atletas, executivos, nossos árbitros e nossos detentores. Os donos dos direitos de transmissão, que acreditaram nessa nova fórmula, agradecer aos nossos parceiros comerciais que estão cada vez mais abraçando essa causa, essa novidade. Juntos, tenho a consciência de que vamos fazer o mais inovador e emocionante campeonato paulista. Que venha o Paulistão 2026 — disse Reinaldo Carneiro Bastos.

Divisão dos clubes e jogos da primeira fase

Cada clube fará oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora, enfrentando times de diferentes. Os potes foram definidos de acordo com critérios de desempenho esportivo.

continua após a publicidade

O Pote A reúne os maiores campeões estaduais: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. O Pote B conta com São Bernardo, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol, que terminaram o Paulistão de 2025 entre a quinta e a oitava colocação. No Pote C estão Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa, classificados entre o nono e o 12º lugar na última edição. Já o Pote D é formado por Botafogo-SP e Noroeste, 13º e 14º colocados em 2025, além de Capivariano e Primavera, que subiram da Série A2.

Além dos três confrontos dentro de cada pote, cada equipe fará outras cinco partidas contra adversários de potes diferentes. Esses duelos foram definidos por meio de sorteio realizado durante o evento de lançamento do campeonato.

Todos os confrontos do Paulistão (Foto: Divulgação)

Adversários dos quatro grandes na primeira parte do Paulistão:

Corinthians: Palmeiras, São Paulo, Santos, Capivariano, Velo Clube, Ponte Preta, Bragantino e São Bernardo;

São Paulo: Corinthians, Santos, Palmeiras, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera;

Santos: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Velo Clube, Bragantino, Novorizontino, Guarani e Noroeste;

Palmeiras: Santos, Corinthians, São Paulo, Novorizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e Botafogo;

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os potes:

Pote A

Corinthians

Palmeiras

São Paulo

Santos



Pote B

São Bernardo

Novorizontino

Red Bull Bragantino

Mirassol

➡️ Modelo europeu, impedimento semiautomático e mais: todas novidades do Paulistão 2026

Pote C

Ponte Preta

Guarani

Velo Clube

Portuguesa



Pote D

Primavera

Capivariano

Noroeste

Botafogo-SP

Transmissão do torneio

No início de novembro, a TNT Sports renovou o contrato de transmissão do Paulistão até 2029. Com o novo acordo, os direitos da competição ficam divididos entre TNT Sports, Record e YouTube/CazéTV.

De acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF), a renovação busca ampliar o alcance do torneio, com diferentes formatos de exibição e plataformas voltadas a públicos distintos.