Futebol Nacional

Copa do Brasil 2026: confira classificados, formato e quando estreiam os times

Competição terá 126 equipes e será dividida em nove fases eliminatórias

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/12/2025
12:32
Taça trofeu da Copa do Brasil
imagem cameraTaça da Copa do Brasil (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
  Matéria
  Mais Notícias

Com o encerramento da Copa do Brasil de 2025, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já tem definido o formato e os participantes da edição de 2026, a maior da história do torneio. A competição contará com 126 clubes, 34 a mais do que na temporada atual, todos já conhecidos.

Relacionadas

➡️ Conheça as 30 cidades-sede da Copinha de 2026

A ampliação do número de equipes impacta diretamente a estrutura do campeonato. A Copa do Brasil de 2026 terá nove fases eliminatórias, duas a mais em relação a 2025. A primeira fase será disputada apenas pelos 28 clubes com pior posição no Ranking Nacional da CBF. Desses confrontos, 14 avançam para a segunda fase.

Os classificados se juntam a outros 72 clubes que já entram diretamente nessa etapa. A terceira fase contará com a entrada dos campeões da Série C, Série D, Copa Verde e Copa do Nordeste. Neste último caso, o Confiança herdou a vaga do Bahia, que acumulou classificação via Campeonato Brasileiro. Esses quatro clubes se unem aos 44 classificados das fases iniciais.

Os times que disputarão a Série A em 2026 só estreiam na quinta fase da Copa do Brasil, quando enfrentam os 12 sobreviventes das etapas anteriores. A partir dessa fase, os confrontos passam a ser disputados em jogos de ida e volta, formato mantido até a semifinal. A decisão de 2026 será disputada em jogo único, marcando uma mudança inédita na história do torneio.

A divisão de vagas entre as federações estaduais segue o critério estabelecido pela CBF. São Paulo e Rio de Janeiro terão seis representantes cada. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná contam com cinco vagas. Ceará, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Amazonas, Goiás, Santa Catarina, Bahia e Pará terão quatro clubes. As demais federações ficam com três representantes.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Clubes classificados para a Copa do Brasil 2026

São Paulo (13 clubes)

Primeira fase: Velo Clube e Primavera
Segunda fase: São Bernardo, Novorizontino, Guarani e Portuguesa
Terceira fase: Ponte Preta (campeã da Série C)
Quinta fase: Palmeiras, Mirassol, São Paulo, Bragantino, Santos e Corinthians

Rio de Janeiro (10 clubes)

Primeira fase: Sampaio Corrêa
Segunda fase: Volta Redonda, Nova Iguaçu, Boavista, Madureira e Portuguesa
Quinta fase: Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco

Minas Gerais (7 clubes)

Primeira fase: Betim
Segunda fase: América-MG, Tombense, Athletic Club e Uberlândia
Quinta fase: Cruzeiro e Atlético-MG

Rio Grande do Sul (7 clubes)

Primeira fase: Guarany de Bagé
Segunda fase: Juventude, Caxias, Ypiranga e São Luiz
Quinta fase: Grêmio e Internacional

Paraná (7 clubes)

Segunda fase: Operário, Maringá, Londrina, Cianorte e Azuriz
Quinta fase: Athletico e Coritiba

Santa Catarina (6 clubes)

Primeira fase: Santa Catarina
Segunda fase: Avaí, Joinville e Figueirense
Terceira fase: Barra (campeão da Série D)
Quinta fase: Chapecoense

Bahia (6 clubes)

Primeira fase: Porto
Segunda fase: Jacuipense, Atlético de Alagoinhas e Juazeirense
Quinta fase: Bahia e Vitória

Pará (6 clubes)

Primeira fase: Bragantino
Segunda fase: Tuna Luso, Castanhal e Águia de Marabá
Terceira fase: Paysandu (campeão da Copa Verde 2025)
Quinta fase: Remo

➡️ Libertadores 2026: confira os potes do sorteio da fase de grupos

Ceará (4 clubes)

Primeira fase: Tirol
Segunda fase: Ceará, Fortaleza e Maracanã

Goiás (4 clubes)

Segunda fase: Vila Nova, Anápolis, Atlético-GO e Goiás

Pernambuco (4 clubes)

Primeira fase: Maguary
Segunda fase: Sport, Retrô e Santa Cruz

Alagoas (4 clubes)

Primeira fase: Penedense
Segunda fase: CRB, ASA e CSA

Mato Grosso (4 clubes)

Primeira fase: Primavera
Segunda fase: Cuiabá, Mixto e Operário-VG

Amazonas (4 clubes)

Segunda fase: Amazonas, Nacional, Manaus e Manauara

Sergipe (4 clubes)

Primeira fase: América de Propriá
Segunda fase: Itabaiana e Lagarto
Terceira fase: Confiança (vice da Copa do Nordeste 2025)

➡️ Sul-Americana 2026 terá dez campeões da Libertadores; veja elenco estrelado

Rio Grande do Norte (3 clubes)

Primeira fase: Laguna
Segunda fase: América-RN e ABC

Maranhão (3 clubes)

Primeira fase: IAPE
Segunda fase: Maranhão e Imperatriz

Paraíba (3 clubes)

Primeira fase: Serra Branca
Segunda fase: Sousa e Botafogo-PB

Distrito Federal (3 clubes)

Segunda fase: Gama, Capital e Brasiliense

Piauí (3 clubes)

Primeira fase: Piauí
Segunda fase: Fluminense-PI e Altos

Espírito Santo (3 clubes)

Primeira fase: Desportiva e Porto Vitória
Segunda fase: Rio Branco

Acre (3 clubes)

Primeira fase: Galvez e Vasco-AC
Segunda fase: Independência

Mato Grosso do Sul (3 clubes)

Primeira fase: Ivinhema e Pantanal
Segunda fase: Operário-MS

Roraima (3 clubes)

Primeira fase: Baré e Monte Roraima
Segunda fase: GAS

Rondônia (3 clubes)

Primeira fase: Guaporé
Segunda fase: Porto Velho e Ji-Paraná

Amapá (3 clubes)

Segunda fase: Trem, Oratório e Independente

Tocantins (3 clubes)

Primeira fase: Araguaína e Gurupi
Segunda fase: Tocantinópolis

Copa do Brasil taça
Taça da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

