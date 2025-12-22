Copa do Brasil 2026: confira classificados, formato e quando estreiam os times
Competição terá 126 equipes e será dividida em nove fases eliminatórias
- Matéria
- Mais Notícias
Com o encerramento da Copa do Brasil de 2025, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já tem definido o formato e os participantes da edição de 2026, a maior da história do torneio. A competição contará com 126 clubes, 34 a mais do que na temporada atual, todos já conhecidos.
Relacionadas
- Corinthians
Memphis receberá quantia milionária do Corinthians pelo título da Copa do Brasil
Corinthians21/12/2025
- Futebol Nacional
Libertadores e Sul-Americana: como ficaram as vagas continentais após fim da Copa do Brasil
Futebol Nacional21/12/2025
- Futebol Nacional
Melhores momentos: É Tetra! Corinthians bate o Vasco no Maracanã e conquista a Copa do Brasil
Futebol Nacional21/12/2025
➡️ Conheça as 30 cidades-sede da Copinha de 2026
A ampliação do número de equipes impacta diretamente a estrutura do campeonato. A Copa do Brasil de 2026 terá nove fases eliminatórias, duas a mais em relação a 2025. A primeira fase será disputada apenas pelos 28 clubes com pior posição no Ranking Nacional da CBF. Desses confrontos, 14 avançam para a segunda fase.
Os classificados se juntam a outros 72 clubes que já entram diretamente nessa etapa. A terceira fase contará com a entrada dos campeões da Série C, Série D, Copa Verde e Copa do Nordeste. Neste último caso, o Confiança herdou a vaga do Bahia, que acumulou classificação via Campeonato Brasileiro. Esses quatro clubes se unem aos 44 classificados das fases iniciais.
Os times que disputarão a Série A em 2026 só estreiam na quinta fase da Copa do Brasil, quando enfrentam os 12 sobreviventes das etapas anteriores. A partir dessa fase, os confrontos passam a ser disputados em jogos de ida e volta, formato mantido até a semifinal. A decisão de 2026 será disputada em jogo único, marcando uma mudança inédita na história do torneio.
A divisão de vagas entre as federações estaduais segue o critério estabelecido pela CBF. São Paulo e Rio de Janeiro terão seis representantes cada. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná contam com cinco vagas. Ceará, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Amazonas, Goiás, Santa Catarina, Bahia e Pará terão quatro clubes. As demais federações ficam com três representantes.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Clubes classificados para a Copa do Brasil 2026
São Paulo (13 clubes)
Primeira fase: Velo Clube e Primavera
Segunda fase: São Bernardo, Novorizontino, Guarani e Portuguesa
Terceira fase: Ponte Preta (campeã da Série C)
Quinta fase: Palmeiras, Mirassol, São Paulo, Bragantino, Santos e Corinthians
Rio de Janeiro (10 clubes)
Primeira fase: Sampaio Corrêa
Segunda fase: Volta Redonda, Nova Iguaçu, Boavista, Madureira e Portuguesa
Quinta fase: Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco
Minas Gerais (7 clubes)
Primeira fase: Betim
Segunda fase: América-MG, Tombense, Athletic Club e Uberlândia
Quinta fase: Cruzeiro e Atlético-MG
Rio Grande do Sul (7 clubes)
Primeira fase: Guarany de Bagé
Segunda fase: Juventude, Caxias, Ypiranga e São Luiz
Quinta fase: Grêmio e Internacional
Paraná (7 clubes)
Segunda fase: Operário, Maringá, Londrina, Cianorte e Azuriz
Quinta fase: Athletico e Coritiba
Santa Catarina (6 clubes)
Primeira fase: Santa Catarina
Segunda fase: Avaí, Joinville e Figueirense
Terceira fase: Barra (campeão da Série D)
Quinta fase: Chapecoense
Bahia (6 clubes)
Primeira fase: Porto
Segunda fase: Jacuipense, Atlético de Alagoinhas e Juazeirense
Quinta fase: Bahia e Vitória
Pará (6 clubes)
Primeira fase: Bragantino
Segunda fase: Tuna Luso, Castanhal e Águia de Marabá
Terceira fase: Paysandu (campeão da Copa Verde 2025)
Quinta fase: Remo
➡️ Libertadores 2026: confira os potes do sorteio da fase de grupos
Ceará (4 clubes)
Primeira fase: Tirol
Segunda fase: Ceará, Fortaleza e Maracanã
Goiás (4 clubes)
Segunda fase: Vila Nova, Anápolis, Atlético-GO e Goiás
Pernambuco (4 clubes)
Primeira fase: Maguary
Segunda fase: Sport, Retrô e Santa Cruz
Alagoas (4 clubes)
Primeira fase: Penedense
Segunda fase: CRB, ASA e CSA
Mato Grosso (4 clubes)
Primeira fase: Primavera
Segunda fase: Cuiabá, Mixto e Operário-VG
Amazonas (4 clubes)
Segunda fase: Amazonas, Nacional, Manaus e Manauara
Sergipe (4 clubes)
Primeira fase: América de Propriá
Segunda fase: Itabaiana e Lagarto
Terceira fase: Confiança (vice da Copa do Nordeste 2025)
➡️ Sul-Americana 2026 terá dez campeões da Libertadores; veja elenco estrelado
Rio Grande do Norte (3 clubes)
Primeira fase: Laguna
Segunda fase: América-RN e ABC
Maranhão (3 clubes)
Primeira fase: IAPE
Segunda fase: Maranhão e Imperatriz
Paraíba (3 clubes)
Primeira fase: Serra Branca
Segunda fase: Sousa e Botafogo-PB
Distrito Federal (3 clubes)
Segunda fase: Gama, Capital e Brasiliense
Piauí (3 clubes)
Primeira fase: Piauí
Segunda fase: Fluminense-PI e Altos
Espírito Santo (3 clubes)
Primeira fase: Desportiva e Porto Vitória
Segunda fase: Rio Branco
Acre (3 clubes)
Primeira fase: Galvez e Vasco-AC
Segunda fase: Independência
Mato Grosso do Sul (3 clubes)
Primeira fase: Ivinhema e Pantanal
Segunda fase: Operário-MS
Roraima (3 clubes)
Primeira fase: Baré e Monte Roraima
Segunda fase: GAS
Rondônia (3 clubes)
Primeira fase: Guaporé
Segunda fase: Porto Velho e Ji-Paraná
Amapá (3 clubes)
Segunda fase: Trem, Oratório e Independente
Tocantins (3 clubes)
Primeira fase: Araguaína e Gurupi
Segunda fase: Tocantinópolis
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias