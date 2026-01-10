Veja a provável escalação do Corinthians para enfrentar a Ponte Preta

O Corinthians encerrou a preparação para o duelo diante da Ponte Preta, marcado para este domingo (11), às 16h, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Será o primeiro compromisso da equipe na temporada de 2026.

Comandado pelo técnico Dorival Júnior, o elenco finalizou os trabalhos para a estreia na manhã deste sábado (10), no CT Dr. Joaquim Grava. As atividades começaram com a exibição de um vídeo com instruções táticas na Sala de Preleção Flexform.

Na sequência, os jogadores realizaram um trabalho de força na academia e o aquecimento no gramado. Em campo, Dorival Júnior comandou dois exercícios táticos e também dedicou parte do treino às jogadas de bola parada.

Jogo será disputado na Neo Química Arena (Foto: Pedro Cobalea / Lance)

Desfalques do Corinthians

José Martinez, titular da equipe na temporada passada, não foi inscrito no momento. O venezuelano passava férias em seu país natal e precisa reemitir o passaporte, o que o impossibilita de retornar ao Brasil.

O zagueiro Félix Torres, que negocia um empréstimo ao Internacional, não deve ser relacionado, assim como o meia-atacante Memphis Depay, que segue em trabalho físico individual, e Yuri Alberto, que voltou recentemente aos treinos e ainda não reúne condições ideais para atuar.

Assim, a provável escalação do Corinthians é: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo); Charles (Pedro Raul ou Dieguinho), André Luiz, Carrillo e Breno Bidon; Gui Negão e Vitinho.