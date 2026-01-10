menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Veja a provável escalação do Corinthians para enfrentar a Ponte Preta

Timão terá desfalques para primeira rodada no Paulistão

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 10/01/2026
17:05
Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
imagem cameraDorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians encerrou a preparação para o duelo diante da Ponte Preta, marcado para este domingo (11), às 16h, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Será o primeiro compromisso da equipe na temporada de 2026.

continua após a publicidade

Comandado pelo técnico Dorival Júnior, o elenco finalizou os trabalhos para a estreia na manhã deste sábado (10), no CT Dr. Joaquim Grava. As atividades começaram com a exibição de um vídeo com instruções táticas na Sala de Preleção Flexform.

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Na sequência, os jogadores realizaram um trabalho de força na academia e o aquecimento no gramado. Em campo, Dorival Júnior comandou dois exercícios táticos e também dedicou parte do treino às jogadas de bola parada.

continua após a publicidade
Neo Química Arena recebe jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco (Foto: Pedro Cobalea / Lance)
Jogo será disputado na Neo Química Arena (Foto: Pedro Cobalea / Lance)

Desfalques do Corinthians

José Martinez, titular da equipe na temporada passada, não foi inscrito no momento. O venezuelano passava férias em seu país natal e precisa reemitir o passaporte, o que o impossibilita de retornar ao Brasil.

O zagueiro Félix Torres, que negocia um empréstimo ao Internacional, não deve ser relacionado, assim como o meia-atacante Memphis Depay, que segue em trabalho físico individual, e Yuri Alberto, que voltou recentemente aos treinos e ainda não reúne condições ideais para atuar.

continua após a publicidade
  • Raniele – Condicionamento físico
  • José Martínez – Ausente por pendências documentais no exterior
  • Yuri Alberto – Retorno recente aos treinos; Condicionamento físico
  • Memphis Depay – Em fase de preparação física individual
  • Fabrizio Angileri – Indefinição contratual
  • Rodrigo Garro – Lesão no punho
  • Renato – Não está nos planos da comissão técnica
  • Alex Santana – Não está nos planos da comissão técnica
  • Héctor Hernández – Não está nos planos da comissão técnica
  • Félix Torres – Negocia saída para o Internacional

Assim, a provável escalação do Corinthians é: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo); Charles (Pedro Raul ou Dieguinho), André Luiz, Carrillo e Breno Bidon; Gui Negão e Vitinho.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias