O que está em jogo na última rodada do Campeonato Paulista?

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

A última rodada do Campeonato Paulista acontece neste domingo (15), com os oito jogos disputados às 20h30. Embora alguns clubes já tenham o futuro definido, todas as partidas envolvem equipes que ainda brigam por objetivos distintos, seja a liderança, a classificação ou a permanência na elite.

continua após a publicidade

A liderança é disputada por Novorizontino e Palmeiras, enquanto a permanência no G8 segue ameaçada para Portuguesa, Corinthians, Guarani, Botafogo-SP e São Paulo; na outra ponta, Capivariano, Santos, Mirassol, São Bernardo e Primavera ainda sonham com vaga, mas dependem de outros resultados; já a luta contra o rebaixamento envolve São Bernardo, Primavera-SP, Noroeste e Velo Clube.

Veja abaixo o cenário de cada partida da rodada final do Campeonato Paulista

Palmeiras x Guarani

O Palmeiras (2º colocado) garantiu vaga antecipadamente, ainda na sétima rodada. Um novo triunfo, porém, assegura a liderança geral da fase inicial, desde que o Novorizontino não vença.

continua após a publicidade

O Guarani (6º colocado) avança em caso de vitória e também pode se classificar com empate ou até derrota, desde que Santos e Mirassol não conquistem os três pontos. Se for derrotado, ainda precisará de um tropeço do São Bernardo.

Ponte Preta x São Paulo

O São Paulo (8º colocado) chega à rodada final com boas perspectivas de classificação e depende apenas de uma vitória para confirmar a vaga. Em caso de empate, terá de torcer por resultados negativos de Mirassol e Santos. Uma derrota complica bastante a situação, exigindo que Capivariano e Santos sejam superados, enquanto Mirassol e São Bernardo, ao menos, empatem.

continua após a publicidade

A Ponte Preta (16º colocada), por outro lado, já está rebaixada e disputará a Série A2 na próxima temporada.

Santos x Velo Clube

O Santos (10º colocado) precisa vencer para continuar na disputa por uma vaga no G8. Com os três pontos, ainda dependerá de combinações de resultados, como um empate entre Botafogo e Capivariano. Caso haja vencedor nesse duelo, outro cenário favorável seria um tropeço do Guarani.

Se o Bugre vencer o Palmeiras, o Santos ainda poderá avançar caso o São Bernardo derrote o Corinthians. Persistindo resultados desfavoráveis, restará torcer por um tropeço do São Paulo diante da já rebaixada Ponte Preta.

Na luta contra a queda, o Velo Clube (7º colocado) joga suas últimas fichas e precisa vencer. Caso supere o Santos na Vila Belmiro, o time de Rio Claro garante permanência na elite, já que Primavera e Noroeste se enfrentam e, independentemente do placar, um deles será ultrapassado.

Santos, de Gabigol, busca vaga na próxima fase (Foto: Luis Moura/GazetaPress)

São Bernardo x Corinthians

Ambos ainda alimentam chances de classificação. Para o São Bernardo (12º colocado), somente a vitória interessa, além da necessidade de tropeços de Santos e Mirassol, somados a derrotas de Capivariano e São Paulo. O time do ABC ainda corre pequeno risco de rebaixamento em caso de derrota.

O Corinthians (5º colocado) tem três cenários: vitória ou empate asseguram a vaga no mata-mata. Se perder, precisará contar com tropeços de pelo menos dois entre São Paulo, Santos e Mirassol.

Red Bull Bragantino x Novorizontino

Classificados antecipadamente, os dois times entram em campo apenas para definir posições. O Bragantino (3º colocado) não tem mais chances de terminar na liderança, mas busca assegurar presença no G4 para atuar em casa nas quartas de final.

Já o Novorizontino (1º colocado) ainda pode encerrar a primeira fase como dono da melhor campanha. Uma vitória simples garante o topo da tabela ao Tigre. Empate ou derrota, por outro lado, obriga o clube a torcer por um tropeço do Palmeiras.

Botafogo-SP x Capivariano

As duas equipes entram na rodada decisiva sonhando com o G8. O Botafogo-SP (7º colocado) garante classificação se vencer. Em caso de empate, dependerá de derrota do Guarani. Se perder, ainda terá chance se Guarani, São Paulo, Santos e Mirassol também forem derrotados.

O Capivariano (9º colocado) assegura a vaga com vitória. Se empatar, precisará de derrotas de São Paulo, Santos e Mirassol. Já em caso de derrota, além desses resultados, necessitará de uma goleada da Ponte Preta sobre o São Paulo.

Primavera x Noroeste

O duelo é direto na briga contra o rebaixamento. O Primavera (13º colocado) ainda mantém uma remota possibilidade de classificação caso vença e conte com derrotas de São Paulo e Capivariano, além de tropeços de Santos, Mirassol e São Bernardo.

Para evitar a queda no Campeonato Paulista, uma vitória garante a permanência. Já a derrota, combinada com triunfo do Velo Clube sobre o Santos, rebaixa o Fantasma à Série A2.

Em relação ao Noroeste (14º colocado), um triunfo garante a salvação. Empate ou derrota deixam a equipe em situação delicada, dependendo de um tropeço do Velo Clube.

Mirassol x Portuguesa

O Mirassol (11º colocado) precisa vencer para continuar sonhando com vaga no G8. Mesmo assim, será necessário que Santos e São Paulo não vençam seus jogos.

A Portuguesa (4º colocado) já garantiu classificação na rodada anterior e entra em campo buscando melhorar sua posição para atuar como mandante nas quartas de final.

+ Aposte nos jogos da última rodada do Campeonato Paulista!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.