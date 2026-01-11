Com time misto, Corinthians vence a Ponte Preta na estreia do Paulistão

O Corinthians venceu a Ponte Preta por 3 a 0 na tarde deste domingo (11), na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Os gol do Timão foram marcados pelo zagueiro Gustavo Henrique, volante André.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A partida marcou o retorno do Timão à Neo Química Arena após o título da Copa do Brasil, conquistado no final do ano passado. Nas arquibancadas, os torcedores ainda celebravam a conquista com gritos de "É campeão". O atacante Romero, que deixou o clube, foi homenageado.

Romero foi homenageado antes da bola rolar (Foto: Jhony Inacio/Agência Enquadrar/Gazeta Press)

O JOGO

O Corinthians começou a partida com mais posse de bola e buscando criar as principais chances do jogo. A primeira grande oportunidade surgiu após boa jogada iniciada por Breno Bidon, aos nove minutos. O meia lançou Matheus Bidu, que bateu cruzado e quase encontrou os atacantes do Timão dentro da área.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians acerta contratação de meio-campista ex-Barcelona e Juventus

Aos 13 minutos, o Corinthians voltou a aparecer no ataque. Vitinho recebeu bom passe e serviu Matheuzinho, que arriscou uma finalização forte, rasteira, exigindo grande defesa do goleiro Diogo Silva.

A primeira etapa ainda reservou outras chances para o Corinthians, que viu Gui Negão e Vitinho desperdiçarem oportunidades. A Ponte Preta, mesmo com poucas investidas ofensivas, tentou manter a posse de bola e reclamou de um possível pênalti aos 34 minutos. A árbitra Daiane Muniz (SP), no entanto, não foi ao VAR para revisar o lance.

continua após a publicidade

As duas últimas principais chances da primeira etapa foram da Ponte Preta. Aos 44 minutos, Jeh recebeu na ponta, avançou em direção ao gol e arriscou uma bomba de bico, obrigando Hugo Souza a fazer grande defesa.

O camisa 1 voltou a ser exigido nos acréscimos, na última grande oportunidade antes do intervalo. Em jogada trabalhada na cobrança de escanteio, Elvis levantou a bola na área e, após bate e rebate, Matheus Bidu acabou desviando contra o próprio gol, exigindo mais uma grande defesa de Hugo Souza.

SEGUNDO-TEMPO

O Corinthians iniciou a segunda etapa pressionando a Ponte Preta. A primeira chance surgiu em cabeçada de Gustavo Henrique, logo aos seis minutos, obrigando o goleiro Diogo Silva a fazer grande defesa. No escanteio da jogada, Matheus Bidu aproveitou a sobra dentro da área e mandou para o gol, mas o lance foi anulado pela arbitragem por impedimento.

Pressionando, o gol do Corinthians saiu aos oito minutos, quando Gustavo Henrique aproveitou cruzamento de Vitinho em cobrança de escanteio, subiu mais alto que a defesa da Ponte Preta e abriu o placar.

Não demorou para o Corinthians ampliar a vantagem. Em jogada pela direita, Matheuzinho soltou uma bomba dentro da área, mas parou em Diogo Silva. No rebote, André completou para o gol e fez 2 a 0.

O Timão voltou a marcar aos 30 minutos do segundo tempo. Em jogada de Dieguinho, a bola sobrou para Gui Negão mandar para o gol. No entanto, a arbitragem invalidou o lance ao assinalar falta no goleiro Diogo Silva.

Com o controle da partida, o técnico Dorival Júnior pôde rodar o elenco e dar oportunidades a outros jogadores, como Pedro Raul, que teve uma chance em cabeçada dentro da área, mas parou em defesa de Diogo Silva.

Quando o jogo se caminhava para o final, o zagueiro André Ramalho mandou uma bomba e marcou um bonito gol fechando o placar em 3 a 0.

O que vem pela frente?

Agora, o Timão concentra as atenções em dois confrontos contra adversários da Série A do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, dia 15, enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa, às 19h30. Depois, encara o São Paulo no dia 18, às 16h, na Neo Química Arena.

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Ponte Preta

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians 3x0 Ponte Preta

Paulistão

📆 Data e horário: domingo (11), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Gustavo Henrique (08'/2ºT) (1-0), André (17'/2ºT) (2-0) e André Ramalho (48'/2ºT) (3-0) Corinthians;

🟨 Cartões amarelos: Charles (COR); Gustavo Telles e Pacheco (PON);

🟥 Cartões vermelhos: -

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Daiane Muniz (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (João Vitor), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André Luiz (Ryan), Charles, Carrillo (Dieguinho) e Breno Bidon; Gui Negão (Kayke) e Vitinho (Pedro Raul). (Técnico: Dorival Jr.)

PONTE PRETA: Diogo Silva; João Gabriel, Pacheco, Saimon e Diego Leão; Rodrigo Souza, Gustavo Telles (Nikolas) e Elvis; Diego Tavares (Serginho), Bruno Lopes e Jeh (Damião). (Técnico: Marcelo Fernandes)