Futebol Nacional

Corinthians inicia o Paulistão com histórico favorável diante da Ponte Preta

Timão chega confiante apoiado em números recentes e confrontos anteriores

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 11/01/2026
04:00
Corinthians e Ponte Preta se enfrentam em São Paulo (Foto: Diogo Reis/Agif/Gazeta Press)
Corinthians e Ponte Preta se enfrentam em São Paulo (Foto: Diogo Reis/Agif/Gazeta Press)
O Corinthians estreia no Campeonato Paulista diante da Ponte Preta apoiado em um histórico que aponta regularidade nos primeiros compromissos da competição. Ao longo do século XXI, o Timão construiu desempenho consistente em jogos de abertura, cenário que ajuda a contextualizar a expectativa para o duelo da rodada inicial.

Desde 2001, o clube alvinegro disputou 24 partidas de estreia no Paulistão, com 12 vitórias, oito empates e quatro derrotas, o que resulta em 61% de aproveitamento. No período, o Corinthians marcou 37 gols, média de 1,5 por jogo, e sofreu 20, com média de 0,8, números que refletem equilíbrio entre ataque e defesa nos inícios de temporada.

O retrospecto diante da Ponte Preta pelo Estadual também é favorável ao Corinthians. Em 105 confrontos entre as equipes na competição, o Timão venceu 59 vezes, empatou 22 e perdeu 24, alcançando 63% de aproveitamento. Ao todo, o time marcou 177 gols nesses duelos, média de 1,7 por partida, e foi vazado 100 vezes, média de 0,9.

Veja os números detalhados abaixo

Corinthians em estreias no Paulistão no século XXI
24 jogos
12V | 8E | 4D
61% de aproveitamento
37 gols marcados (1.5 por jogo)
20 gols sofridos (0.8 por jogo)

Corinthians x Ponte Preta no Paulistão
105 jogos
59V | 22E | 24D
63% de aproveitamento
177 gols marcados (1.7 por jogo)
100 gols sofridos (0.9 por jogo)

Neo Química Arena recebe Corinthians x Vasco (Foto: Pedro Cobalea/ Lance)
Neo Química Arena recebe Corinthians x Ponte Preta (Foto: Pedro Cobalea/ Lance)

Formato do Paulistão

A principal novidade do Paulistão 2026 é o novo formato de disputa. Inspirado na UEFA Champions League, o sistema passa a adotar uma divisão por potes, substituindo os tradicionais grupos fixos. As oito rodadas da primeira fase serão disputadas entre equipes do mesmo pote e também contra adversários de outros níveis.

O Pote A reúne os maiores campeões estaduais: CorinthiansPalmeirasSantos e São Paulo. O Pote B conta com São BernardoNovorizontinoBragantino e Mirassol, que terminaram o Paulistão de 2025 entre a quinta e a oitava colocação. No Pote C estão Ponte PretaGuarani, Velo Clube e Portuguesa, classificados entre o nono e o 12º lugar na última edição. Já o Pote D é formado por Botafogo-SP e Noroeste, 13º e 14º colocados em 2025, além de Capivariano e Primavera, que subiram da Série A2.

