Transfer ban deixa Ponte Preta sem 11 reforços e com garotos da base contra o Corinthians
Time terá de recorrer a jovens atletas para a estreia no Paulistão
- Matéria
- Mais Notícias
A Ponte Preta terá desfalque de 11 jogadores para a estreia no Campeonato Paulista, diante do Corinthians, neste domingo (11), às 16h, na Neo Química Arena.
Relacionadas
- Ponte Preta
Ex-Guarani, David Braz acerta com a Ponte Preta
Ponte Preta08/01/2026
- Ponte Preta
Marcelo Fernandes destaca empenho do elenco antes de Ponte Preta x Corinthians: ‘Confiantes’
Ponte Preta08/01/2026
- Futebol Nacional
Paulistão ou Champions League? Entenda o novo regulamento do campeonato
Futebol Nacional10/01/2026
Segundo o técnico Marcelo Fernandes, o time enfrenta um transfer ban, o que impossibilita o registro das novas contratações da equipe. A decisão, segundo o treinador, pegou a equipe de surpresa.
— Para nossa surpresa, soubemos hoje (quinta-feira) de manhã do transfer ban, que esses jogadores que aqui chegaram não poderão jogar a primeira rodada. A diretoria esteve no CT, passou que não foi possível regularizar por assuntos burocráticos de transferência de uma conta para outra, mas que na segunda rodada estaria normalizado e que todos estarão em campo na quarta (contra o Velo Clube, em Campinas) — disse o treinador à "Rádio 105 FM" de São Paulo.
➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Os reforços da Macaca são: o goleiro Thiago Coelho; os laterais-direitos Bryan Borges e Lucas Justen; os zagueiros David Braz, Lucas Cunha e Walisson Maia; os volantes Pedro Martins e Tárik; o meia Cristiano; e os atacantes Herbert e Vitor Pernambucano.
Diante desse cenário, Marcelo Fernandes confirmou que o clube precisou inscrever atletas da base para o confronto.
— A equipe treinou bem, treinou forte, temos uma equipe com o elenco que terminou a Série C muito bem trabalhado. Logicamente vai ser completado com alguns meninos que estão na Copinha, que vão treinar com a gente amanhã (sexta-feira). Você acaba pensando uma coisa e acabam acontecendo outras coisas que, infelizmente, fazem parte do futebol. Mas estamos aqui, não podemos virar as costas para a Ponte Preta. Temos um esboço do time que está aqui, lógico que vamos usar os garotos. Estamos bem focados, com bastante esperança de fazer um grande jogo — completou.
Formato do Paulistão
A principal novidade do Paulistão 2026 é o novo formato de disputa. Inspirado na UEFA Champions League, o sistema passa a adotar uma divisão por potes, substituindo os tradicionais grupos fixos. As oito rodadas da primeira fase serão disputadas entre equipes do mesmo pote e também contra adversários de outros níveis.
O Pote A reúne os maiores campeões estaduais: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. O Pote B conta com São Bernardo, Novorizontino, Bragantino e Mirassol, que terminaram o Paulistão de 2025 entre a quinta e a oitava colocação. No Pote C estão Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa, classificados entre o nono e o 12º lugar na última edição. Já o Pote D é formado por Botafogo-SP e Noroeste, 13º e 14º colocados em 2025, além de Capivariano e Primavera, que subiram da Série A2.
- Matéria
- Mais Notícias