Palpite Ponte Preta x Botafogo-SP: odds e onde assistir hoje

O Brasileirão Série B segue nesta segunda-feira com um clássico do interior paulista na luta contra uma zona incômoda da tabela. Ponte Preta e Botafogo-SP se enfrentam em um duelo que promete ser tenso no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ambas as equipes chegam pressionadas e precisam desesperadamente somar pontos. Clique para assistir no Disney+.

Se você está buscando o melhor palpite Ponte Preta x Botafogo-SP, quer conferir as principais odds e saber exatamente onde assistir a esse grande jogo ao vivo, acompanhe nossa análise estatística detalhada abaixo.

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Onde Assistir a Ponte Preta x Botafogo-SP ao vivo

📺 Televisão Fechada: ESPN e Disney+.

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Melhor palpite para Ponte Preta x Botafogo-SP

Para quem busca odds altas, o placar de 0 a 0 é o resultado mais comum deste confronto em Campinas (aconteceu 4 vezes) e reflete o último duelo entre as equipes. O nosso melhor palpite é que Ambas NÃO marcam - odd 1.70.

Análise da Ponte Preta: Momento de Reação em Casa

A Ponte Preta vive um momento delicado na competição. A Macaca vem de uma incômoda sequência de 4 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro da Série B, o que ligou o sinal de alerta máximo na comissão técnica e no elenco. A equipe precisa urgentemente fazer valer o fator casa para iniciar uma trajetória de recuperação.

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Apesar da fase ruim recente, o retrospecto histórico jogando em Campinas contra o rival de Ribeirão Preto joga a favor da Ponte Preta. Nos últimos 12 encontros com o mando da Macaca, o time da casa venceu 6 vezes, empatou 5 e sofreu apenas 1 derrota, ostentando um saldo de gols favorável de 11 contra 4. Além disso, a Ponte não perdeu para o Botafogo-SP nos últimos 3 confrontos disputados no Moisés Lucarelli.

Nesta temporada, a equipe balançou as redes em 4 dos 5 jogos como mandante, registrando uma média geral de 0,95 gols marcados em casa. O grande trunfo criativo do time de Campinas tem sido Diego Barbosa de Oliveira Tavares, líder de assistências da equipe na Série B com 3 passes para gol, sendo a principal esperança para municiar o ataque nesta segunda-feira.

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Aposta na vitória da Ponte Preta com odd 2.66

Análise do Botafogo-SP: Jejum de Vitórias e Alerta Ligado

Do outro lado, a situação do Botafogo-SP não é mais confortável. A equipe de Ribeirão Preto amarga um jejum de 7 partidas sem vitória na temporada e também vem de derrota na última rodada. O sistema defensivo tem sido o principal calcanhar de Aquiles do Pantera, que sofreu gols em cada uma de suas últimas 8 exibições.

Jogando longe de seus domínios, o Botafogo-SP tem encontrado severas dificuldades para ser efetivo no ataque. O time não conseguiu marcar gols em 3 das 5 partidas disputadas fora de casa nesta Série B, acumulando uma média baixa de 0,71 gols por jogo como visitante. Atualmente, o Pantera soma duas partidas seguidas sem conseguir balançar as redes adversárias.

Como ponto de atenção para os apostadores, vale destacar uma estatística curiosa de tempo de jogo: o Botafogo-SP costuma crescer na reta final do primeiro tempo, marcando exatamente 50% de seus gols entre os minutos 31 e 45. A principal peça de transição e criação da equipe é o lateral Patrick de Carvalho Brey, que também soma 3 assistências na competição.

Aposta na vitória do Botafogo-SP com odd 2,71.

Ponte Preta luta contra o rebaixamento na Série B 2026 (Foto: Marcos Ribolli-PontePress)

Histórico de Confrontos e Estatísticas Chave

Ao olharmos para o histórico completo desse clássico, a vantagem histórica é do time campineiro. Em 27 jogos disputados na história, a Ponte Preta venceu 12 vezes, o Botafogo-SP venceu 6 e ocorreram 9 empates, com saldo de gols de 29-21 para a Macaca. Recentemente, o equilíbrio predomina: nos últimos 5 confrontos, foram 2 vitórias da Ponte, 1 do Botafogo e 2 empates.

O dado mais marcante para este confronto é a baixíssima média de gols. O número médio de gols nos encontros entre Ponte Preta e Botafogo-SP é de apenas 1.2 por partida, sendo que no primeiro tempo a média cai para 0.6. O placar mais comum quando a Ponte joga em casa é o 0-0, resultado que se repetiu em 4 oportunidades, inclusive no último confronto direto entre eles.