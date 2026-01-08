Ex-Guarani, David Braz acerta com a Ponte Preta
Zagueiro de 38 anos "pula o muro" em Campinas
A Ponte Preta acertou a contratação do experiente zagueiro David Braz, que defendia o rival Guarani durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025.
Ponte Preta
O jogador foi um pedido do técnico Marcelo Fernandes, com quem trabalhou no Santos. O treinador, inclusive, percorreu caminho semelhante ao de Braz. No ano passado, após deixar o Guarani, acertou com a Macaca e conquistou o título e o acesso à Série B.
O goleiro Caíque França e o atacante Lucca, que têm histórico recente na Ponte Preta, inclusive com o segundo figurando entre os maiores artilheiros da história do clube, acertaram com o Guarani.
No caminho inverso, o lateral-direito Lucas Justen, que vestiu a camisa do Guarani em 2025, agora vai defender a Ponte Preta.
Reforços da Ponte Preta para 2026
- Thiago Coelho — Goleiro
- Lucas Justen — Lateral-direito
- Bryan Borges — Lateral-direito
- Walisson Maia — Zagueiro
- Lucas Cunha — Zagueiro
- David Braz — Zagueiro
- Tárik — Volante
- Pedro Martins — Volante
- Cristiano — Meia
- Herbert — Atacante
- Vitor Pernambucano — Atacante
Carreira de David Braz
Revelado pelo Palmeiras, também defendeu equipes como Santos, Flamengo, Fluminense, Grêmio e Vitória, acumulando títulos de peso.
Entre as principais conquistas estão a Libertadores de 2023, pelo Fluminense, e o Campeonato Brasileiro de 2009, com o Flamengo. O zagueiro também foi campeão da Recopa Sul-Americana em duas oportunidades, em 2012, pelo Santos, e em 2024, novamente pelo Fluminense, além de levantar taças estaduais por diferentes clubes.
Veja abaixo os números do zagueiro na carreira
Santos
Jogos: 216
Gols: 17
Assistências: 5
Flamengo
Jogos: 99
Gols: 5
Assistências: 1
Fluminense
Jogos: 83
Gols: 4
Assistências: 1
Grêmio
Jogos: 68
Gols: 7
Assistências: 3
Palmeiras
Jogos: 38
Gols: 3
Assistências: –
Sivasspor
Jogos: 32
Gols: 3
Assistências: –
Goiás
Jogos: 25
Gols: –
Assistências: –
Vitória
Jogos: 8
Gols: 1
Assistências: –
Mirassol
Jogos: 6
Gols: –
Assistências: –
Panathinaikos
Jogos: 3
Gols: –
Assistências: –
Guarani
Jogos: 3
Gols: –
Assistências: –
