Ponte Preta

Ex-Guarani, David Braz acerta com a Ponte Preta

Zagueiro de 38 anos "pula o muro" em Campinas

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 08/01/2026
15:30
Zagueiro David Braz (Foto: Marcello Zambrana/Agif/Gazeta Press)
imagem cameraZagueiro David Braz (Foto: Marcello Zambrana/Agif/Gazeta Press)
  Matéria
  Mais Notícias

A Ponte Preta acertou a contratação do experiente zagueiro David Braz, que defendia o rival Guarani durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025.

O jogador foi um pedido do técnico Marcelo Fernandes, com quem trabalhou no Santos. O treinador, inclusive, percorreu caminho semelhante ao de Braz. No ano passado, após deixar o Guarani, acertou com a Macaca e conquistou o título e o acesso à Série B.

O goleiro Caíque França e o atacante Lucca, que têm histórico recente na Ponte Preta, inclusive com o segundo figurando entre os maiores artilheiros da história do clube, acertaram com o Guarani.

No caminho inverso, o lateral-direito Lucas Justen, que vestiu a camisa do Guarani em 2025, agora vai defender a Ponte Preta.

Reforços da Ponte Preta para 2026

  1. Thiago Coelho — Goleiro
  2. Lucas Justen — Lateral-direito
  3. Bryan Borges — Lateral-direito
  4. Walisson Maia — Zagueiro
  5. Lucas Cunha — Zagueiro
  6. David Braz — Zagueiro
  7. Tárik — Volante
  8. Pedro Martins — Volante
  9. Cristiano — Meia
  10. Herbert — Atacante
  11. Vitor Pernambucano — Atacante
Fluminense x Millonarios - David Braz
David Braz passou recentemente pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Carreira de David Braz

Revelado pelo Palmeiras, também defendeu equipes como Santos, Flamengo, Fluminense, Grêmio e Vitória, acumulando títulos de peso. 

Entre as principais conquistas estão a Libertadores de 2023, pelo Fluminense, e o Campeonato Brasileiro de 2009, com o Flamengo. O zagueiro também foi campeão da Recopa Sul-Americana em duas oportunidades, em 2012, pelo Santos, e em 2024, novamente pelo Fluminense, além de levantar taças estaduais por diferentes clubes.

Veja abaixo os números do zagueiro na carreira

Santos
Jogos: 216
Gols: 17
Assistências: 5

Flamengo
Jogos: 99
Gols: 5
Assistências: 1

Fluminense
Jogos: 83
Gols: 4
Assistências: 1

Grêmio
Jogos: 68
Gols: 7
Assistências: 3

Palmeiras
Jogos: 38
Gols: 3
Assistências: –

Sivasspor
Jogos: 32
Gols: 3
Assistências: –

Goiás
Jogos: 25
Gols: –
Assistências: –

Vitória
Jogos: 8
Gols: 1
Assistências: –

Mirassol
Jogos: 6
Gols: –
Assistências: –

Panathinaikos
Jogos: 3
Gols: –
Assistências: –

Guarani
Jogos: 3
Gols: –
Assistências: –

  Matéria
