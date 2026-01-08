Marcelo Fernandes destaca empenho do elenco antes de Ponte Preta x Corinthians: 'Confiantes'

Sob o comando de Marcelo Fernandes, a Ponte Preta entra na reta final de preparação para a estreia no Campeonato Paulista. O primeiro compromisso da Macaca será no dia 11 de janeiro, fora de casa, diante do Corinthians, às 16 horas, marcando o início da caminhada no Estadual após a conquista do título da Série C e o acesso à Série B.

Para reforçar o elenco, o clube promoveu mudanças significativas e anunciou a chegada de 11 jogadores. Entre os reforços estão o goleiro Thiago Coelho (ex-Caxias); os laterais-direitos Lucas Justen (ex-Guarani) e Bryan Borges (ex-Paysandu); os zagueiros Walisson Maia (ex-Vila Nova), Lucas Cunha (ex-Sport) e David Braz (ex-Guarani); os volantes Tárik (ex-Ferroviária) e Pedro Martins (ex-Sport); o meia Cristiano (ex-Londrina); além dos atacantes Herbert (ex-América-RN) e Vitor Pernambucano (ex-Juventude).

— Voltamos a treinar no dia 2 de janeiro e os jogadores estão muito empenhados. Estamos tendo dias muito proveitosos, tanto na parte física como técnica. É um período curto, mas o importante é a evolução do grupo e os jogadores querendo muito isso, o que é muito gratificante — disse Marcelo Fernandes.

No Paulistão de 2026, cada clube fará oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora, enfrentando equipes de grupos diferentes. Os potes foram definidos de acordo com critérios de desempenho esportivo. Após enfrentar o Timão, a Macaca encara o Velo Clube no dia 14 de janeiro.

— Esperamos fazer uma grande estreia, sabemos que é um adversário difícil, mas a Ponte é uma equipe que sempre mostrou seu valor, principalmente em jogos contra o Corinthians. Nós vamos preparados para conquistar um grande resultado. Estamos confiantes — completou.

Formato do Paulistão

A principal novidade do Paulistão 2026 é o novo formato de disputa. Inspirado na UEFA Champions League, o sistema passa a adotar uma divisão por potes, substituindo os tradicionais grupos fixos. As oito rodadas da primeira fase serão disputadas entre equipes do mesmo pote e também contra adversários de outros níveis.

O Pote A reúne os maiores campeões estaduais: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. O Pote B conta com São Bernardo, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol, que terminaram o Paulistão de 2025 entre a quinta e a oitava colocação. No Pote C estão Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa, classificados entre o nono e o 12º lugar na última edição. Já o Pote D é formado por Botafogo-SP e Noroeste, 13º e 14º colocados em 2025, além de Capivariano e Primavera, que subiram da Série A2.