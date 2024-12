Athletico-PR recebe negativas de dois técnicos após rebaixamento

O Athletico-PR está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, após terminar o Brasileirão deste ano na 17ª colocação. Por conta disso, é esperado que o Furacão passe por uma reformulação em seu elenco e na comissão técnica. A diretoria fez sondagens sobre as situações de Thiago Carpini, do Vitória, e de Pedro Caixinha, ex-Bragantino, mas recebeu negativas nos dois casos.

Carpini renovou recentemente o contrato com o Vitória após terminar em 11º, conquistando uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025. Caixinha, no entanto, está sem clube desde que deixou o Bragantino, no fim de outubro, mas tem mercado entre clubes da Série A.

A busca por um novo técnico e um novo diretor de futebol passa diretamente pelas mãos do presidente Mário Celso Petraglia, que está ouvindo as pessoas de confiança para contratar o novo treinador do Athletico.

Após o rebaixamento, o Furacão anunciou a demissão do técnico Lucho González e do diretor técnico esportivo, Paulo Autuori. Segundo comunicado, o clube visa a reestruturação do Departamento de Futebol para 2025. Veja os números do treinador à frente do clube.

⚔️ 14 jogos

✅ 3 vitórias

🟰 2 empates

❌ 9 derrotas

⚽ 14 gols marcados

👟 21 gols sofridos

🧤 3 jogos sem sofrer gols

Por que o Athletico foi rebaixado?

O Athletico-PR entrou na última rodada do Campeonato Brasileiro dependendo apenas de si para se livrar do rebaixamento. Em um confronto direto contra o Atlético-MG, na Arena MRV, a equipe de Lucho González viu o cenário ficar preocupante na reta final da partida, quando o Galo abriu o placar. Hulk desperdiçou cobrança de pênalti, mas Rubens pegou o rebote e estufou as redes de Mycael.

Com a vitória do Bragantino e do Fluminense, o time entrou no Z4 por volta dos 14 minutos do primeiro tempo e não saiu mais. Por fim, o Furacão volta à Série B depois de 12 anos ao terminar o Brasileirão na 17ª colocação, com apenas 42 pontos. O Athletico se junta a Criciúma, Atlético-GO e Cuiabá, que já estavam rebaixados antes mesmo da última rodada da competição.

