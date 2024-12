Vaza último discurso de Gabigol que não foi publicado pelo Flamengo

O empate com o Vitória por 2 a 2, na tarde do último domingo (8), pela última rodada do Brasileirão, marcou a despedida de Gabigol do Flamengo. O camisa 99, que foi titular na partida, viveu um dia de fortes emoções, desde a sua chegada ao Maracanã até o último momento ao lado dos rubro-negros. Em vídeo exclusivo, o canal "Bruninho e Simões", do YouTube, publicou os bastidores da última preleção do ídolo.

- Como eu falei aquele dia lá na final (da Copa do Brasil): os troféus vão ficar aí, vão lá pro museu. Talvez a gente nem veja mais os troféus. Mas o que fica mesmo é a história, dos treinos, das viagens, das brigas, dos títulos, das finais… E é o que eu levo no meu coração. Só agradecer mesmo, de coração, a todos. Foram seis anos. Então, cada momento alguém me ajudou quando eu tava feliz, quando eu tava triste, bravo, revoltado. Em todos os momentos vocês me ajudaram. Eu sei que tinha bandeiras para mim, mas, sem dúvida nenhuma, se não são vocês não existe o Gabriel. Não existe o Gabigol. Sem vocês, não existiria tudo que aconteceu comigo aqui dentro. Eu fui muito feliz. Eu saio muito tranquilo porque eu vivi tudo que tinha para viver. Então, o que eu peço a vocês agora é que aproveitem. Aproveitem cada treino, cada jogo, cada momento. Para quando chegar o dia de vocês saírem, vocês irem tranquilos como eu estou - declarou Gabigol, em preleção no vestiário.

Despedida de Gabigol no Flamengo

A relação de seis anos entre Gabigol e Flamengo chega ao fim com o apito final da partida contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. O adeus do ídolo do clube carioca foi marcado por uma série de homenagens em campo e nas arquibancadas do Maracanã.

Na passagem pelo Rubro-Negro, o atacante somou 13 títulos: 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Copa do Brasil, 2 Copa Libertadores, 2 Supercopa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 4 Campeonatos Carioca. Foram, ao todo, 307 jogos disputados e 160 gols marcados.

Agora, Gabigol deixa a equipe carioca, e o futuro do atleta segue incerto. Até o momento, o atacante ainda não assinou com um novo clube e curte um período de férias. Especulações apontam o jogador mais perto de um acerto com o Cruzeiro.

