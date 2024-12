Inteligência Artificial gera uniformes do Vasco feitos pela Nike

O Vasco tem um acordo encaminhado com a Nike para ser a nova fornecedora de material esportivo a partir de 2026. Com isso, o Lance! gerou no "Grok" a Inteligência Artificial do "X", o antigo "Twitter", como poderiam ser os novos uniformes produzidos pela empresa estadunidense. Confira alguns modelos abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Vasco discute antecipação do fim de contrato com jogadores

Camisa produzida pela IA (Foto: Grok/X)

Camisa do Vasco Nike produzidas pela IA inspirada no terceiro uniforme de 2024 (Foto: Grok/X)

Camisa produzida pela IA (Foto: Grok/X)

Camisa do Vasco Nike produzidas pela IA (Foto: Grok/X)

Camisa produzida pela IA (Foto: Grok/X)

Camisa produzida pela IA (Foto: Grok/X)

Camisa produzida pela IA (Foto: Grok/X)

Camisa produzida pela IA (Foto: Grok/X)

Saiba mais sobre a parceria encaminhada entre Vasco e Nike

A expectativa é que o acordo seja assinado em 2025 para empresa estaduninense vestir o clube carioca somente em 2026. O contrato será válido por três anos.

A ideia é de uma parceria ampla com local de destaque para o clube nas lojas da empresa e parceiras como a Centauro. Além disso, o acordo há a possibilidade de criação da "Vasco Nike", uma loja temática, no Rio de Janeiro, para mostrar que a empresa está retornando forte à cidade.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco