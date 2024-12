O sucesso da campanha "Doe Arena Corinthians", vaquinha organizada pela Gaviões da Fiel para quitar a dívida do Corinthians relacionada ao financiamento da Neo Química Arena, atraiu a atenção de cibercriminosos. Enganando torcedores, o crime consiste na criação de URLs falsas para desviar os recursos da arrecadação.

Para evitar maiores prejuízos, o Corinthians contratou uma empresa especializada em cibersegurança. Em apenas 2 semanas de ação, a empresa detectou cerca de 300 sites falsos.

Atletas do Corinthians que doaram para vaquinha

No ar desde o dia 27 de novembro, a vaquinha recebeu contribuições de vários jogadores do clube, como Yuri Alberto, Raniele, o goleiro Matheus Donelli e os laterais Léo Maná e Matheuzinho.

Do elenco feminino, Lelê e Paulinha anunciaram que fizeram contribuições para o pagamento do estádio. Ex-atletas que fizeram história no clube também declararam que participaram da vaquinha, como Chicão, Elias e Edílson.

Construção da Neo Químca Arrena trouxe dívida com Caixa Econômica Federal para o Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Metas da vaquinha

O objetivo da vaquinha é reunir R$ 700 milhões para ajudar o Corinthians a quitar a dívida com a Caixa Econômica Federal referente ao estádio. As contribuições são feitas através do site doearenacorinthians.com.br. Até este sábado (7), o total de recursos alcançados foi de R$ 27,75 milhões.

A vaquinha do Corinthians pretende arrecadar o valor em até seis meses, tempo de duração máxima da campanha. Caso a meta seja atingida antes do prazo, a "vaquinha" será interrompida. A Neo Química Arena foi construída em 2014 para a Copa do Mundo.