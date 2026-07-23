Danilo entra em campo pelo Botafogo e frustra tentativa do Palmeiras Jogador faz seu 13º jogo e não pode mais defender nenhum outro clube no Brasileirão

Fim de papo entre Palmeiras, Botafogo e Danilo. O camisa oito do Glorioso entrou na partida desta quinta-feira (23), com o Vitória, após começar no banco, e, com isso, não poderá mais defender nenhum outro clube no Brasileirão por entrar em campo pela 13ª vez na competição.

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Conforme antecipou o Lance! na véspera da partida, Danilo se colocou à disposição do técnico Franclim Carvalho para atuar diante do Vitória. Os bastidores do clube indicavam que o jogador, em nenhum momento, abordou a diretoria para uma saída para o Palmeiras.

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O clube paulista, por sua vez, via Danilo como peça-chave para o time de Abel Ferreira e grande desejo da janela de transferência. Leila Pereira e Anderson Barros acenaram com oferta de 28 milhões de euros (R$ 161 milhões), o que foi rechaçado pelo Botafogo.

A escalação de Danilo frustra os planos do Palmeiras. Leila, inclusive, chegou a dar entrevistas afirmando que o desejo do jogador era regressar ao clube formador.

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Danilo comemorando gol pelo Botafogo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Danilo segue sob os holofotes e o Botafogo sabe da dificuldade que será para segurá-lo. Alvo de sondagens do futebol europeu, o jogador, agora, seguirá o dia a dia no Glorioso até que uma oferta apareça e agrade ambas as partes.

O Alvinegro, já operando extraoficialmente com suporte da GDA Luma, investidora que chega para comprar a SAF, se vê em cenário estável, diferente do com John Textor, e não tem pressa ou urgência para negociar o destaque.

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