Palmeiras fica sem principal alvo da janela após permanência de Danilo no Botafogo Meia fez o 13° jogo no Brasileirão e não pode mais atuar por outro clube no torneio

O Botafogo resistiu às investidas feitas pelo Palmeiras e não venderá o meio-campo Danilo ao alviverde. O alvinegro recusou a proposta mais recente feita pela equipe paulista de 28 milhões de euros, o equivalente a R$ 161 milhões na cotação atualizada. O valor ultrapassaria o que foi pago por Vitor Roque em janeiro de 2025, que foi de 25,5 milhões de euros, e tornaria o volante a maior contratação da história da equipe.

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As tentativas do Palmeiras em repatriar Danilo se arrastam desde o primeiro semestre, quando a diretoria alviverde passou a demonstrar interesse na contratação do atleta, de olho nas brechas que poderiam ser abertas diante da crise financeira enfrentada pelo Botafogo. Na primeira proposta, o alviverde ofereceu 20 milhões de euros e os direitos econômicos do zagueiro Naves, que posteriormente acabou negociado com o Necaxa, do México.

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Entretanto, o alvinegro carioca resistiu à pressão por entender que ainda é possível pensar em uma negociação de Danilo com clubes do futebol internacional, principalmente após sua convocação para a Copa do Mundo, por mais que não tenha tido minutagem com Carlo Ancelotti. A janela de transferências segue aberta até o dia 11 de setembro e não há restrições para a negociação com clubes do exterior, diferente da situação envolvendo o Palmeiras.

➡️ Torcida do Palmeiras reage à entrada de Danilo em Botafogo x Vitória

Isso porque o jogador entrou em campo diante do Vitória no confronto pelo Brasileirão na noite de quinta-feira (23) e completou 13 partidas pelo Botafogo, o que o impede de atuar em outro time da Série A nesta edição. Caso se transferisse para o Palmeiras, só poderia atuar em jogos da Libertadores e da Copa do Brasil, o que inviabiliza sua chegada.

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Danilo seria o terceiro nome que o Palmeiras tiraria do Botafogo. Na janela de começo de ano, o alviverde fechou com o também volante Marlin Freitas, peça titular da equipe de Abel Ferreira. Neste meio de ano, evitou um leilão no mercado e fechou a chegada do zagueiro Alexander Barboza. O reforço foi titular em sua partida de estreia, diante do Coritiba, e atuou ao lado de Gustavo Gómez e Murilo em uma linha com três defensores.

Danilo era o único alvo definido pelo Palmeiras

O Palmeiras se movimentou no mercado apenas para tentar contratar Danilo e, até então, não há um novo alvo definido no mercado e que seja tratado como prioridade, mesmo diante da recusa do meia botafoguense.

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➡️Danilo beijou o escudo do Botafogo ao entrar em campo? Entenda

Clube e comissão técnica entendem que o atual cenário do elenco é estável e os demais setores estão cobertos com peças que garantam força ao Palmeiras para seguir na briga pelo título dos três campeonatos que disputa, o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

No meio-campo, além de Marlon Freitas, que chegou para substituir a venda de Aníbal Moreno, Abel Ferreira tem à disposição Andreas Pereira, Lucas Evangelista e Emiliano Martínez.

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Danilo em ação pelo Botafogo contra o Vitória (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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