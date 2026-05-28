Flaco, do Palmeiras, conta como soube da convocação e revela planos para depois da Copa
Atacante do Palmeiras disputará seu primeiro Mundial pela Seleção Argentina; veja o vídeo
O atacante Flaco López foi um dos principais nomes da goleada do Palmeiras sobre o Junior Barranquilla por 4 a 1, na noite desta quinta-feira (28), no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, e que garantiu a classificação às oitavas de final. O jogador foi convocado pela Seleção Argentina para disputar a Copa do Mundo um pouco antes de entrar em campo.
O argentino deu duas assistências na partida, acertou duas vezes a trave e Flaco contou como recebeu a notícia de sua primeira convocação para o Mundial, ainda na saída de campo.
— Foi quando acabou o jogo. Eu estava descendo para o vestiário e o pessoal começou a me parabenizar. Eu estou muito feliz. Ainda não parei para pensar em tudo, mas estou feliz. Eu trabalhei bastante para ter essa oportunidade e agora é aproveitar ao máximo, continuar trabalhando da mesma forma e me preparar para quando meu treinador da seleção precisar — afirmou Flaco López.
O jogador, que vem recebendo sondagens para deixar o Palmeiras, falou sobre seu futuro. Ele diz estar muito focado na Copa do Mundo neste momento, mas, após o torneio de seleções, vai avaliar o que é melhor para seu futuro e também para o Verdão.
— Eu acho que meu maior desejo é continuar desfrutando do futebol, que é o que estou fazendo agora. Agora só consigo pensar na seleção, já quero estar lá com meus companheiros, desfrutando e vestindo a camisa. Depois da Copa, vamos ver o que será melhor para o meu futuro e para o Palmeiras também. Seja aqui ou em outro lugar, desfrutar ao máximo do futebol é o que eu quero — concluiu o argentino.
