Palmeiras muda esquema e tem Flaco e Roque no banco; veja escalação
Alviverde enfrenta o Vitória, no Barradão, pela 21ª rodada do Brasileirão
O Palmeiras está definido para enfrentar o Vitória, no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alexander Barboza retorna à escalação titular após cumprir suspensão na última rodada e forma trio de zaga ao lado do capitão Gustavo Gómez e de Murilo.
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Flaco López retorna ao banco de reservas após defender a Argentina na Copa do Mundo e cumprir o período de férias. Vitor Roque também inicia a partida entre os suplentes.
O meio-campo será formado por Marlon Freitas e Andreas Pereira, enquanto Allan ocupará a ala direita, na vaga de Giay, e Piquerez ficará pelo lado esquerdo. Jhon Arias, Mauricio e Ramón Sosa atuarão mais adiantados.
O Palmeiras soma 44 pontos e permanece na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com seis de vantagem para o segundo colocado, Flamengo. O time carioca, no entanto, tem um jogo a menos na tabela, contra o Mirassol.
Escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Mauricio e Ramón Sosa.
Banco de reservas: Lomba, Kaique, Giay, Felipe Anderson, Vitor Roque, Khellven, Lucas Evangelista, Emi Martínez, Riquelme, Flaco López, Benedetti e Artur.
Desfalques: Jefté (cirurgia no joelho direito), Bruno Fuchs (cirurgia de apendicite) e Paulinho (entorse no tornozelo esquerdo).
Paulinho fica em São Paulo
Paulinho permaneceu em São Paulo para dar sequência ao tratamento de uma entorse no tornozelo sofrida na derrota do Palmeiras para o Atlético-MG, na última rodada. A lesão não tem relação com a cirurgia realizada na perna em 2025 e não é considerada grave.
A expectativa é de que o atacante retome os treinamentos ainda nesta semana e fique à disposição para o confronto contra o Fortaleza, no domingo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Nubank Parque.
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