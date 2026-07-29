Dê suas notas: Palmeiras goleia e amplia vantagem para Flamengo Mauricio, Fabiano Souza (contra), Jhon Arias e Ramón Sosa anotaram os gols do Alviverde

O Palmeiras derrotou o Vitória por 4 a 0 nesta quarta-feira, no Barradão, em Salvador, pela 21ª rodada do Brasileirão. O duelo foi marcado por duas expulsões ainda no primeiro tempo, de Cacá e Luan Cândido, ambas para a equipe mandante.

+ Palmeiras goleia Vitória em jogo de expulsões e abre vantagem no Brasileirão

O resultado ampliou a vantagem do Palmeiras para oito pontos sobre o Flamengo na liderança da competição. Os cariocas, no entanto, seguem com uma partida a menos.

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Como foi a partida entre Vitória e Palmeiras

Vitória e Palmeiras fizeram um primeiro tempo de poucas chances e muitas interrupções, com pouco tempo de bola rolando até os 30 minutos. O time baiano levou perigo em alguns contra-ataques, enquanto os visitantes pressionaram a saída de bola do adversário e controlaram a posse, com 66%, contra 34% dos donos da casa.

Aos 35 minutos, o zagueiro Cacá cometeu falta de Jhon Arias. Inicialmente, a arbitragem anotou falta, mas recebeu a indiicação para revisar o lance. Após a checagem, optou pela expulsão. Luan Cândido, em protesto, realizou sinal de "roubou" e também recebeu vermelho.

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O Palmeiras aproveitou a ampla superioridade numérica para abrir o placar com Maurício, após uma bela jogada coletiva. Minutos depois, Ramón Sosa ficou cara a cara com o goleiro Lucas Arcanjo e finalizou com categoria. Na tentativa de evitar o gol, Fabiano Souza desviou a bola para a própria rede.

O Palmeiras voltou a marcar duas vezes na segunda etapa e encerrou o confronto em Salvador com saldo positivo de quatro gols. Em vantagem, tanto numérica quanto no placar, Abel Ferreira aproveitou para rodar o elenco e evitar possíveis expulsões.

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Flaco López e Vitor Roque voltaram a atuar juntos como dupla de ataque do Palmeiras. Jhon Arias, no entanto, foi o principal destaque da partida, marcou um golaço e comandou as ações ofensivas da equipe enquanto esteve em campo no Barradão.

Elenco do Palmeiras comemora gol contra o Vitória (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

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