Abel cita polêmicas de arbitragem e celebra vitória do Palmeiras Treinador analisou como corretas as marcações e ressaltou a qualidade do seu elenco

Abel Ferreira avaliou as decisões da arbitragem na goleada do Palmeiras sobre o Vitória por 4 a 0, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Para o treinador, as duas expulsões do time adversário foram corretas dentro dos critérios adotados. O lance envolvendo Maurício, porém, foi classificado como opinativo, com argumentos favoráveis aos dois lados.

Cacá e Luan Cândido receberam cartões vermelhos ainda no primeiro tempo. O primeiro foi expulso após falta em Jhon Arias, enquanto o segundo deixou o campo por fazer gesto de "roubo" após a decisão da arbitragem.

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- Se quiserem falar (sobre polêmicas de arbitragem), vamos falar de todos. Sobre Maurício x Cacá é no limite. Aqui nessa sala 50% diria que sim, 50% diria que não. O árbitro decidiu pelo não. Sobre Cacá x Arias, há dúvidas? Não há dúvidas. Para mim, não há dúvida absolutamente nenhuma. Aliás, vocês viram como ficou a perna dele. Na minha opinião, o árbitro apenas seguiu a regra. Mas essa é a minha visão, e eu também aceito que vocês ou outros colegas pensem de maneira diferente - afirmou Abel Ferreira.

- Sobre o lance do Luan Cândido, vocês conhecem o histórico dele? Deveriam conhecer, porque essa também é uma das funções de vocês. Aquele gesto é muito claro. O que o árbitro fez? Apenas seguiu a regra. É preciso ter coragem para aplicar a regra - completou.

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Decisões da arbitragem à parte, Abel Ferreira celebrou a nova vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, a 14ª da equipe na competição. O resultado serviu como resposta à derrota para o Atlético-MG, em casa, na última rodada. O treinador voltou a destacar a força do elenco alviverde.

- Sabíamos que seria um jogo difícil, o adversário é extremamente forte jogando em casa. Entramos bem, o adversário mudou um bocadinho sua estrutura. E, claro, depois do adversário ficar sem dois jogadores… Já é difícil jogar contra o Palmeiras com 11, imagina com menos dois jogadores - finalizou.

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O Palmeiras abriu oito pontos de vantagem para o Flamengo ao fim da rodada e segue na liderança do Brasileirão. No próximo domingo, volta a campo para enfrentar o Fortaleza, no Allianz Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vilmar Bannach / Ekobanpress / Folhapress)

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