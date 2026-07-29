Luis Pacheco é convocado para a Seleção e mira espaço no profissional do Palmeiras
Volante foi promovido ao elenco profissional em 2025 e acumula 11 partidas
O volante Luis Pacheco, do Palmeiras, foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20 que disputará dois amistosos contra a Bolívia, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). As partidas estão marcadas para os dias 9 e 12 de agosto e fazem parte da preparação para o Campeonato Sul-Americano da categoria, previsto para janeiro de 2027.
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A convocação anunciada pelo técnico Paulo Victor representa a sétima oportunidade de Luis Pacheco com a Seleção Brasileira de base. Em 2025, o volante conquistou o título do Sul-Americano Sub-17 e também integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo da categoria. No Mundial, o Brasil encerrou a campanha na quarta colocação.
Ele, assim como os demais jogadores do Palmeiras convocados, ainda aguarda a definição da data de apresentação, que será divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Alviverde teve cinco atletas selecionados: o goleiro Kauan Lima, os meio-campistas Erick Belé, João Paulo e Luis Pacheco, e o atacante Heittor.
A convocação não fará com que a joia desfalque o Palmeiras em uma eventual decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Classificada para a semifinal, a equipe empatou por 3 a 3 com o Red Bull Bragantino no jogo de ida, disputado fora de casa. A vaga na final será decidida nesta quinta-feira (30), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri.
A cria foi titular no empate por 3 a 3 com o Red Bull Bragantino, no jogo de ida da semifinal. O volante permaneceu em campo até a segunda etapa, quando foi substituído por Niakson.
Luis Pacheco no profissional do Palmeiras
Promovido ao elenco profissional do Palmeiras em 2025 por Abel Ferreira, Luis Pacheco estreou pela equipe principal na última temporada. O volante disputou duas partidas pelo Campeonato Brasileiro, contra Juventude e Ceará, ambas saindo do banco de reservas. Ao todo, somou 16 minutos em campo.
Ele iniciou a temporada integrado em definitivo ao profissional do Palmeiras e, por isso, sequer foi inscrito para a disputa da Copinha, principal competição das categorias de base do país. O atleta também recebeu elogios de Abel Ferreira em entrevista coletiva, quando o treinador comentou as opções disponíveis para o meio-campo do elenco.
Mesmo com a contratação de Marlon Freitas, que chegou para ocupar a vaga de primeiro volante na equipe titular, Pacheco manteve presença nas listas de relacionados do Palmeiras. O jogador também passou a ser utilizado eventualmente na equipe sub-20 em partidas consideradas importantes para a categoria.
- Se contratar outro volante, vai ficar fechado o lugar para o Luis Pacheco. Um jogador com muito potencial, que pode nos render no presente e no futuro. São essas coisas que nós no clube temos que pensar - afirmou Abel Ferreira, no início do Paulistão.
Se em 2025 disputou apenas duas partidas pelo time profissional, em 2026 o jovem recebeu sua primeira oportunidade como titular na vitória sobre o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. Até o momento, soma 11 jogos pela equipe principal do Palmeiras, ainda sem participações diretas em gols.
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