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Luis Pacheco é convocado para a Seleção e mira espaço no profissional do Palmeiras

Volante foi promovido ao elenco profissional em 2025 e acumula 11 partidas

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
29/07/2026 17:04
Atualizado há 0 minutos
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Luis Pacheco - Palmeiras
Luis Pacheco, volante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O volante Luis Pacheco, do Palmeiras, foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20 que disputará dois amistosos contra a Bolívia, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). As partidas estão marcadas para os dias 9 e 12 de agosto e fazem parte da preparação para o Campeonato Sul-Americano da categoria, previsto para janeiro de 2027.

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A convocação anunciada pelo técnico Paulo Victor representa a sétima oportunidade de Luis Pacheco com a Seleção Brasileira de base. Em 2025, o volante conquistou o título do Sul-Americano Sub-17 e também integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo da categoria. No Mundial, o Brasil encerrou a campanha na quarta colocação.

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Ele, assim como os demais jogadores do Palmeiras convocados, ainda aguarda a definição da data de apresentação, que será divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Alviverde teve cinco atletas selecionados: o goleiro Kauan Lima, os meio-campistas Erick Belé, João Paulo e Luis Pacheco, e o atacante Heittor.

A convocação não fará com que a joia desfalque o Palmeiras em uma eventual decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Classificada para a semifinal, a equipe empatou por 3 a 3 com o Red Bull Bragantino no jogo de ida, disputado fora de casa. A vaga na final será decidida nesta quinta-feira (30), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri.

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A cria foi titular no empate por 3 a 3 com o Red Bull Bragantino, no jogo de ida da semifinal. O volante permaneceu em campo até a segunda etapa, quando foi substituído por Niakson.

Luis Pacheco, volante do Palmeiras, em jogo pela Seleção Brasileira sub-17
Luis Pacheco, volante do Palmeiras, em partida pela Seleção Brasileira de base (Foto: Reprodução)

Luis Pacheco no profissional do Palmeiras

Promovido ao elenco profissional do Palmeiras em 2025 por Abel Ferreira, Luis Pacheco estreou pela equipe principal na última temporada. O volante disputou duas partidas pelo Campeonato Brasileiro, contra Juventude e Ceará, ambas saindo do banco de reservas. Ao todo, somou 16 minutos em campo.

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Ele iniciou a temporada integrado em definitivo ao profissional do Palmeiras e, por isso, sequer foi inscrito para a disputa da Copinha, principal competição das categorias de base do país. O atleta também recebeu elogios de Abel Ferreira em entrevista coletiva, quando o treinador comentou as opções disponíveis para o meio-campo do elenco.

Mesmo com a contratação de Marlon Freitas, que chegou para ocupar a vaga de primeiro volante na equipe titular, Pacheco manteve presença nas listas de relacionados do Palmeiras. O jogador também passou a ser utilizado eventualmente na equipe sub-20 em partidas consideradas importantes para a categoria.

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- Se contratar outro volante, vai ficar fechado o lugar para o Luis Pacheco. Um jogador com muito potencial, que pode nos render no presente e no futuro. São essas coisas que nós no clube temos que pensar - afirmou Abel Ferreira, no início do Paulistão.

Se em 2025 disputou apenas duas partidas pelo time profissional, em 2026 o jovem recebeu sua primeira oportunidade como titular na vitória sobre o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. Até o momento, soma 11 jogos pela equipe principal do Palmeiras, ainda sem participações diretas em gols.

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